إحصائيات في الجول - من هو أفضل ممرر في الدوري المصري

جمع FilGoal.com أرقام لاعبي الوسط في الدوري المصري ليجيب على سؤال، من هو أفضل ممرر في المسابقة؟

استبعدنا من المنافسة أي لاعب مرر أقل من 400 تمريرة طوال ما لٌعب من المسابقة، وأي لاعب كانت نسبة تمريراته أقل من 85%.

هاتان القاعدتان، وخاصة الأخيرة، كانت سببا في استبعاد لاعبين ستتوقع أن تجدهم في القائمة لكنهم خرجوا منها لأنهم كانوا قريبين للغاية من تحقيق نسبة الـ85%، لكنهم لم يحققوها، مثل عمرو السولية وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما"، الذين تراوحت أرقامهم بين الـ83% والـ84%.

بعد تطبيق القاعدتين، انحسرت المنافسة بين 7 لاعبين وهم..

أليو ديانج، إبراهيم صلاح، محمد عبد العاطي، محمد محسن ليلة، نبيل عماد "دونجا"، طارق حامد، أحمد توفيق.

كيف جاءت أرقامهم؟ في الرسم البياني التالي رتبنا اللاعبين من الأفضل إلى الأسوأ، بناء على نسبة النجاح في التمريرات، وفي حال التساوي في النسبة، يتم ترتيب صاحب التمريرات الأكثر أولا.

*جميع الأرقام مقدمة من KoraStats.com

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

معلول: تلقيت عرضا ضخما للرحيل عن الأهلي

علي غزال: مفاوضات الزمالك شفهية

معلول: أردنا الزمالك لرد الاعتبار

حوار في الجول – وائل القباني يتحدث عن سر الهدوء في الملعب

متعب: أردت العودة لرقم 13 في نهاية مسيرتي ولكن

الترجي يكشف مصير مدربه في بيان رسمي