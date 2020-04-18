أكثر 5 مباريات مشحونة سياسيا في تاريخ كأس العالم

السبت، 18 أبريل 2020 - 13:14

كتب : FilGoal

مارادونا

ربما أكثر من أي رياضة في العالم، تتداخل كرة القدم مع السياسة بشكل كبير.

ولا مناسبة أكبر من كأس العالم، حين تتواجه دول ذات تاريخ من الصراع على المستطيل الأخضر.

موقع Mic الأمريكي رصد أكثر 5 مباريات مشحونة سياسيا في تاريخ كأس العالم..

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الولايات المتحدة ضد إيران في كأس العالم 1998

Politics in football: USA vs Iran in '98 | Museum Blog | Stories ...

منذ الثورة الإيرانية في 1979، توترت العلاقة بين طهران وواشنطن، قبل أن تضعهما قرعة كأس العالم 1998 في فرنسا أمام بعضهم البعض.

ورغم بعض ما سبق المباراة، مثل قيام المرشد العام الإيراني علي خامئني بعدم مصافحة لاعبي أمريكا، ولكن لاعبي إيران منحوا لاعبي أمريكا باقات من الورود، وانتهت المباراة بفوزهم 2-1 وإخراج أمريكا من البطولة.

WORLD CUP: Peace reigns as US faces Iran at 1998 tournament

إنجلترا ضد الأرجنتين في كأس العالم 1986

في أبريل 1982، احتلت الأرجنتين جزر فوكلاند التي كانت تحت السيطرة البريطانية رغم وجودها على بعد 300 ميل بحري من شواطئ الدولة اللاتينية.

حرب ضروس حصدت 900 روحا من الطرفين في شهرين، قبل أن تتقابل الدولتين في كأس العالم 1986.

قبل المباراة، قال دييجو أرماندو مارادونا إنه سيدخل المباراة وفي باله "الكثير من أولاد بلادي الذين قتلوا كالطيور".

الأرجنتينيون فازوا 2-1، بهدف مبهر راوغ فيه مارادونا فريق إنجلترا بالكامل، وهدف "يد الله" الشهير.

بعد الفوز، حرص لاعبو الأرجنتين على التصوير بملصق يؤكد أحقية الأرجنتين في جزر فوكلاند قبل المباراة التالية ضد سلوفينيا.

Argentina Vs. England 1986 FIFA World Cup – Most Controversial ...

ألمانيا الغربية ضد ألمانيا الشرقية في كأس العالم 1974

في فترة الحرب الباردة عندما انقسمت ألمانيا لدولتين، الديمقراطية على الغرب والشيوعية في الشرق، كان النجاح الكروي من نصيب الغربيين.

ألمانيا الشرقية تأهلت لكأس العالم مرة وحيدة، في 1974، في الجارة الغربية.

الشيوعيون تأهلوا لتلك البطولة على حساب قوى الرأسمالية مثل إنجلترا وفرنسا، ودول كبرى كرويا مثل إسبانيا والبرتغال.

رغم كون المباراة تحصيل حاصل حيث تأهلت الألمانيتين للدور الثاني قبل المباراة، استطاع الشرقيون الهواة الفوز على المحترفين الغربيين الذين فازوا بكأس العالم في النهاية.

أنجولا ضد البرتغال في كأس العالم 2006

قبل استقلال الدولة الإفريقية في 1975، عاشت أنجولا في ظل الحكم الاستعماري البرتغالي لحوالي 500 سنة. لكم أن تتخيلوا مدى كراهية الأنجوليين للبرتغاليين، والتي ظهرت في مباراة سابقة بينهما في 2001، حيث طرد الحكم 4 لاعبين أنجوليين والنتيجة 5-1 للمستعمر القديم في المواجهة الودية، ليتم إلغاء المباراة.

في كأس العالم 2006، تواجه الفريقان مرة أخرى لكن هدف مبكر من بيدرو باوليتا أنهى المباراة لصالح برازيل أوروبا، في مباراة لم يٌطرد فيها أحد.

Page 2 - 5 most politically influenced matches in World Cup history

الأرجنتين ضد هولندا، كأس العالم 1978

قبل تلك البطولة، أراد الهولنديون مقاطعتها لإقامتها في الأرجنتين المحكومة بخونتا عسكرية ارتكبت العديد من المجازر.

ولكن، الهولنديون شاركوا بل ووصلوا للنهائي ضد الأرجنتين نفسها، ليخسروا 3-1 ويمنح الفريق شرعية جديدة للخونتا العسكرية.

بعد 30 عاما، أقيمت مباراة لتكريم ضحايا الحكم العسكري.

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