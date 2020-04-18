علي معلول: تلقيت عرضا ضخما الموسم الماضي.. وأتمنى الاعتزال مع الأهلي

كشف علي معلول ظهير أيسر الأهلي ومنتخب مصر تلقيه عرضا ضخما للرحيل من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وقال معلول: "منذ تواجدي في الأهلي وأتلقى أكثر من عرض مع كل سوق انتقالات".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "كان لدي الإيمان الكبير أنني سأستمر هنا، وسأجعل النادي لا يفكر في الاستغناء عني".

وتابع " أكبر عرض تلقيته كان الموسم الماضي. كان عرضا ضخما للنادي ولي بشكل شخصي".

وأكمل حديثه قائلا: "النادي كان رغبته في استمراري ولذلك لم أفكر كثيرا".

وأشار "تربطني علاقة حب بالنادي وجماهيره وليس فقط علاقة عقد احترافي. احترمت قرار الأهلي ولم أفكر في غير ذلك".

وأتم "الأهلي هو المكان الذي يجعلك سعيدا بالتواجد فيه. أتمنى اعتزال كرة القدم مع الأهلي".

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وانضم صاحب الـ 30 عاما لـ الأهلي قادما من الصفاقسي في 2016.

وشارك معلول هذا الموسم في 20 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

منذ انضمامه لـ الأهلي، شارك معلول في 121 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 39 ونجح في حصد 6 ألقاب.

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