معلول: كنا نرغب في مواجهة الزمالك لرد الاعتبار.. وهذا ما فعله فايلر قبل لقاء صن داونز

كان يتمنى علي معلول ظهير أيسر الأهلي ومنتخب مصر مواجهة الزمالك في الدوري، في اللقاء الذي اُحتسب اعتباريا بفوز المارد الأحمر.

وقال معلول: "كنا نرغب في مواجهة الزمالك في الدوري من أجل رد الاعتبار".

وأردف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "رد الاعتبار لما حدث بعد لقاء السوبر، وليس لأحداث المباراة نفسها لأننا كنا أفضل طوال اللقاء وفي النهاية خسرنا بركلات الترجيح".

وتابع "الزمالك نادي كبير ولكننا كنا نرغب في لعب المواجهة والانتصار لمصالحة جماهيرنا والاستعداد بأفضل طريقة لمواجهة صن داونز".

وأكمل حديثه قائلا: "الكل كان في حالة تركيز كاملة قبل لقاء صن داونز. تركيزي بشكل شخصي كان ألف من 100".

وتابع "طوال الأسبوع كنا في كامل تركيزنا حتى المجموعة التي لم تكن في القائمة الإفريقية. كنا نرغب في رد الاعتبار أمام صن داونز وكذلك الوصول لنصف النهائي".

واستكمل "ريني فايلر كان هادئا قبل اللقاء. هادئ جدا ولكنه في نفس الوقت نقل لنا الحماس المطلوب".

وكشف "فايلر في محاضرة ما قبل المباراة كتب جملة (winner). كتب أننا سننتصر في اللقاء".

وأشار "الشوط الأول انتهى بلا أهداف وكنا متسرعين نوعا ما، ولكن فايلر كان هادئا بين الشوطين وأخبرني بما يجب أن نفعله في الشوط الثاني ونجحنا في الانتصار".

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وانضم صاحب الـ 30 عاما لـ الأهلي قادما من الصفاقسي في 2016.

وشارك معلول هذا الموسم في 20 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

منذ انضمامه لـ الأهلي، شارك معلول في 121 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 39 ونجح في حصد 6 ألقاب.

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