علي غزال: مفاوضات الزمالك مُجرد حديث شفهي

قال علي غزال المحترف المصري في صفوف لاريسا اليوناني إن مفاوضاته مع الزمالك كانت مجرد حديث شفهي ولم ترتق للجدية.

وتحدث علي غزال لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "في شهر ديسمبر من بعض مسؤولي الزمالك ورحبت بتواجدي في الفريق".

وأكمل "الحديث كان وديا ولم يكن رسميا على الإطلاق وحدث ذلك مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي".

وأضاف لاعب منتخب مصر "قائمة الزمالك لم تضم سوى لاعب وحيد في انتقالات يناير بسبب الاستبدال وقيد الزمالك كابونجو كاسونجو".

وأتم "ذلك كل ما حدث مع الزمالك".

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