علي غزال: مفاوضات الزمالك مُجرد حديث شفهي

السبت، 18 أبريل 2020 - 01:12

كتب : FilGoal

علي غزال - مصر - جنوب إفريقيا

قال علي غزال المحترف المصري في صفوف لاريسا اليوناني إن مفاوضاته مع الزمالك كانت مجرد حديث شفهي ولم ترتق للجدية.

وتحدث علي غزال لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "في شهر ديسمبر من بعض مسؤولي الزمالك ورحبت بتواجدي في الفريق".

وأكمل "الحديث كان وديا ولم يكن رسميا على الإطلاق وحدث ذلك مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي".

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وأضاف لاعب منتخب مصر "قائمة الزمالك لم تضم سوى لاعب وحيد في انتقالات يناير بسبب الاستبدال وقيد الزمالك كابونجو كاسونجو".

وأتم "ذلك كل ما حدث مع الزمالك".

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