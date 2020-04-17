أندية إنجلترا ملتزمة بإنهاء الموسم.. والرابطة لم تحدد موعدا لاستئنافه بعد

أبدت أندية رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التزامها التام بلعب الـ92 مباراة المتبقية في المسابقة. وذلك خلال اجتماع الأزمات الذي عُقد يوم الجمعة. وذلك وفقا لعدة تقارير إنجليزية.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "بي بي سي" فإنه لم يتم تحديد أي موعد أو خط زمني لاستمرار اللعب وإنهاء الموسم الجاري.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن الأندية توحدت حول رغبة إنهاء الموسم لكن لم يتم مناقشة تخفيض الرواتب أو إنهاء الموسم يوم ٣٠ يونيو المقبل.

ونقلت الشبكة البريطانية تصريحات لمتحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قال فيها: "نحن نعلم كم الاضطراب الذي تسبب به تفشي فيروس كورونا المستجد، وقلوبنا مع كل من تأثر بذلك".

وواصل "فيما يخص العمل والصناعات، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية تعمل معا على عدة مخططات مترابطة، ونتواصل بشكل فعال مع ملاك الأسهم والشركات".

واستطرد "تتضمن المفاوضات أيضا شركاء البث وهدفنا هو التأكد من أننا في مركز يسمح باستئناف اللعب حينما يكون من الآمن فعل ذلك بدعم كامل من الحكومة".

واسترسل "صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والأطقم العاملة بالأندية والمشجعين أولويتنا، والرابطة ستستأنف اللعب فقط حينما يكون هناك توجيهات طبيعة تسمح بذلك".

وأتم "اجتماع اليوم كان فرصة لمناقشة سبل جدولة المباريات، وهدفنا هو إتمام الموسم، لكن حاليا كل التواريخ لا يمكن تحديدها بسبب تطور موقف تفشي الفيروس".

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