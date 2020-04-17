تقرير: أرسنال يتفق مع لاعبيه على تخفيض رواتبهم.. وإضافات في حالة الفوز بدوري الأبطال

اتفق نادي أرسنال مع لاعبيه على تخفيض رواتبهم بنسبة ١٢.٥٪ بعدما عرضت عليهم إدارة النادي خطة لدفع إضافات كبيرة للغاية إذا ما تأهلوا لدوري الأبطال. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إنهم سيصحلون على رواتبهم كاملة إن تأهلوا لدوري الأبطال خلال الموسم المقبل، بجانب حافز يقدر بـ١٠٠ ألف جنيه إسترليني لكل لاعب.

وقرر النادي منحهم إضافات بقيمة ٥٠٠ ألف جنيها إسترليني إن نجحوا في الفوز بدوري الأبطال في ٢٠٢١، أو ١٠٠ ألف جنيه إسترليني إن فازوا بالدوري الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن لاعبي الفريق يستعدون لقبول تلك البنود بعد عدة مفاوضات مع ميكيل أرتيتا مدرب الفريق مساء الأربعاء.

أرتيتا أوضح للاعبيه عمق التأثر المالي الذي أصاب ناديه خلال اجتماعه مع لاعبيه بالفيديو، ومعظم اللاعبين يعتقدون أنهم يجب أن يتم خفض رواتبهم.

ويستعد أرسنال ليصبح أول نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز يتفق مع لاعبيه على خفض رواتبهم السنوية في الفترة من أبريل ٢٠٢٠ وحتى مارس ٢٠٢١.

ووفقا لميرور، فسيحصل اللاعبون على رد نسبة ٧.٥٪ من الـ١٢.٥٪ المخفضة إن تمكنوا من التأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

كما سيتم وضع بند في الاتفاق ينص على حصول اللاعبين على أموالهم كاملة إن تم بيعهم بهامش ربح طالما أن المبلغ المدفوع لهم كراتب لن يتخطى هامش الربح من البيع.

أرسنال لديه فاتورة مدفوعات كبيرة تقدر بـ٦٠٪ من ربح الفريق خلال الموسم، والتي لطالما كانت مشكلة للفريق منذ ابتعاده عن اللعب في دوري أبطال أوروبا.

عدم مشاركة أرسنال في دوري الأبطال يعني نقص حاد في عائد البث بجانب قلة عوائد المباريات بقيمة ٢ مليون جنيه إسترليني للمباراة الواحدة، خاصة وإن تم استكمال الموسم بدون جماهير، ومع موقفه الحالي في جدول الترتيب، فقد لا يصل دوري الأبطال.

حاليا الحل المطروح لدى أرسنال، هو الضغط على اللاعبين لتقليل رواتبهم ما يعني تقليل مبلغ ٢٥ مليون جنيه إسترليني أو أكثر، كما أن النادي قد يوفر على نفسه رقما كبيرا للغاية من الإضافات التي كان سيدفعها للاعبيه إن تأهلوا إلى دوري الأبطال.

أرسنال يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي ١٠ مباريات له في الموسم الجاري.

منافسات كرة القدم توقفت في معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت في وقت سابق توقف المسابقات لأجل غير مسمى.

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