ارقد في سلام – ليدز يونايتد ينعي أسطورته بعد وفاته بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي ليدز يونايتد في بيان رسمي وفاة أسطورته ونجم إنجلترا السابق نورمان هانتر بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوع.

النادي نشر بيانا قال فيه: "في حزن شديد علمنا بوفاة أيقونة النادي نورمان هانتر بعمر الـ٧٦".

وواصل البيان "تم إيداع نورمان بالمستشفى خلال الأسبوع الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأكمل "رغم محاربته الفيروس والجهود المثالية من الطاقم الطبي، للأسف خسر معركته صباح الجمعة".

هانتر لعب في ٧٢٦ مباراة بكل المسابقات مع ليدز خلال فترة ١٧ عاما قضاها مع النادي، ودخل المستشفى خلال الأسبوع الماضي بعد تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا.

صاحب الـ٧٤ عاما كان مدافعا متميزا وشكل شراكة ممتازة مع نجم إنجلترا السابق جاك تشارلتون، وتوجا سويا بعدة بطولات كأس مثل كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة وغيرها من الألقاب.

هانتر كان أحد رجال دون ريفي الذين وصلوا نهائي كأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس في ١٩٧٣ وكذلك نهائي دوري الأبطال ١٩٧٥.

ويعد نورمان هانتر واحدا من ٤ لاعبين شاركوا بعدد تاريخي للمباريات مع ليدز يونايتد، وفقط تشارلتون وبيلي بريمنير وباول رايني شاركوا أكثر منه وهو رابعهم.

ولعب هانتر ٢٨ مباراة دولةي مع إنجلترا بين ١٩٦٥ و١٩٧٤، ولكنه لم يتلقى ميدالية كأس العالم ١٩٦٦ مع إنجلترا بعد الفوز باللقب، نظرا لأن القواعد كانت تنص على حصول الـ١١ لاعبا الذين يبدأون المباراة فقط على الميداليات.

لكن بعد ذلك حصل هو وباقي لاعبي المنتخب الذين لم يحصلوا على ميداليات، على ميدالياتهم الخاصة في حفل خلال عام ٢٠٠٩.

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