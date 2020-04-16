كارتيرون يرد عبر في الجول على تقارير "تدريبه للترجي خلفا للشعباني"

الخميس، 16 أبريل 2020 - 15:33

كتب : محمد عبد العظيم

كارتيرون - الزمالك

رد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على التقارير التونسية التي أشارت إلى اهتمام الترجي بالحصول على خدماته خلفا لمعين الشعباني مدرب الفريق التونسي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح كاريترون قائلا: "لم يحدث ذلك قط، لا توجد أي مفاوضات".

وعن مستقبله مع الزمالك قال: "أرحب بالتجديد لكن لا جديد بخصوص تلك المفاوضات".

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صحيفة الشروق التونسية نشرت تقريرا في وقت سابق قالت فيه إن كارتيرون مرشح لتدريب الترجي، وذلك وفقا للتقرير بسبب: "ما حققه من مكاسب مع الزمالك فضلا عن البراعة الفنية التي أظهرها في المباريات التي جمعته بالترجي سواء كمدرب للأهلي أو الزمالك".

وفتحت الصحيفة الباب أمام فرضية اهتمام كارتيرون بتدريب الترجي في حالة عدم تجديد عقده مع الزمالك.

إلا أن الصحيفة أوضحت أن توقف المسابقات والارتباك الذي تسببت به أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم تجعل مسألة التنبؤ بالانتقالات غامضة ومعقدة للغاية.

كارتيرون تولى تدريب الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، وقاد الفريق في ٢٠ مباراة فاز في ١٢ وتعادل ٦ وخسر مرتين، وقاده للفوز بلقبي السوبر المحلي والإفريقي، كما تأهل مع الفريق لنصف نهائي دوري الأبطال.

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