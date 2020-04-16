فيلم في الجول - كيف صُنعت أسطورة حازم.. ونجوم الأهلي يحكون معاناتهم أمام الثعلب

رغم وجود أحمد الكأس وأباطرة زملكاوية في الفريق وقتها، لكن الجمهور لم ينفجر بالحماس في التشجيع إلا لحظة استلام حازم إمام للكرة في مباراة الترسانة غير المذاعة تلفزيونيا في هذا الحين.

رحلة حازم إمام مليئة بالحكايات الرائعة.. هل تعلم أن رفيق عمره هشام حنفي حاول ضمه للأهلي وهو في الـ15 من عمره؟

وغيرها من الحكايات والمواقف بين نجوم قطبي الكرة المصرية عن واحدة من أبرز المواهب في تاريخ مصر، حازم إمام.

لذا وفي اليوم الأول في عام جديد من عمر النجم حازم إمام، الثعلب الصغير، يقدم لكم FilGoal.com فيلمين، الأول يحكي ١٤ قصة صنعت أسطورة الثعلب الصغير، والثاني نجوم الأهلي يحكون معاناتهم أمامه.

قصص صنعت أسطورة الثعلب الصغير:

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نجوم الأهلي يحكون معاناتهم في مواجهة الثعلب الصغير:

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