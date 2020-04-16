في الجول يكشف – تفكير فايلر في انتقالات الأهلي.. 4 مراكز تحتاج لدعم

3 مراكز لا يفكر ريني فايلر المدير الفني للأهلي في دعمهم خلال الانتقالات المقبلة، في المقابل هناك أربعة مراكز يريد دعمهم.

حراسة المرمى

حسبما علم FilGoal.com فإن المدرب السويسري لا ينوي دعم حراسة المرمى حتى بعد تأكد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

إذ أن فايلر قرر جعل مصطفى شوبير الحارس الثالث للأهلي لأن هناك ثقة كبيرة في قدراته.

وبالتالي سيصبح علي لطفي الحارس الثاني للأهلي بعدما تراجع عن فكرة الرحيل عن الأهلي بعد عدم تجديد تعاقد إكرامي.

أما محمد الشناوي الحارس الأساسي فسيتم تمديد تعاقده الحالي المستمر لثلاث سنوات إلى خمسة مع تعديله ماديا حيث يعول عليه الأهلي كثيرا للعب دورا قياديا في الفترة المقبلة بعدما أصبح قائدا للفريق.

قلب الدفاع

وهنا أول المراكز التي يريد الأهلي دعمهما في الانتقالات ويأتي في مقدمة خطة النادي الأحمر استعادة مدافعه السابق أحمد حجازي من وست بروميتش ألبيون.

ويريد الأهلي ضم لاعبين من أصحاب الخبرات الدولية التي ستضيف للفريق.

ورغم امتلاك الأهلي خمسة مدافعين هم أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير ورامي ربيعة فإن هناك رؤية بضرورة إضافة لاعب آخر للفريق.

هذا بالإضافة لوجود احتمالية لاستعادة خدمات محمود الجزار المعار إلى الجونة.

الظهير الأيسر

لا يفكر فايلر في دعم مركز الظهير الأيسر في ظل وجود علي معلول بشكل أساسي ومعه محمود وحيد مع إمكانية توظيف أيمن أشرف في هذا المركز كذلك.

الظهير الأيمن

ثاني المراكز التي تحتاج إلى دعم في الأهلي بعد تأكد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الحالي.

فايلر يرى أن محمد هاني سيكون اللاعب الأساسي في ذلك المركز لكن يجب البحث عن لاعب آخر ليتواجد معه.

وتتجه أنظار الأهلي حول باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ورجب بكار في بيراميدز.

كما سيتم دعم ذلك المركز بإعادة كريم يحيى لاعب الأهلي الشاب المعار إلى سموحة.

وهناك عدة أسماء أخرى رشحها فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين ليتم تصعيدهم، ويظل هناك إمكانية لإعادة باسم علي المعار إلى الجونة.

خط الوسط المدافع

مثل حراسة المرمى والظهير الأيسر لا يفكر فايلر في دعم ذلك المركز بالرغم من رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم الحالي.

إذ أن فايلر يرى أن الأهلي يمتلك في ذلك المركز العديد من اللاعبين مثل أليو ديانج وعمرو السولية.

هذا بالإضافة لاحتمالية استعادة خدمات أكرم توفيق المعار إلى الجونة، مع تماثل كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود للشفاء من الإصابة.

خط الوسط المهاجم

هنا يظل التركيز الأهم إذ أن فايلر يفكر في ضم جناح قوي وجديد للأهلي في ظل الاحتمالات المرتفعة في عدم استمرار رمضان صبحي في الفريق مع رحيل جيرالدو.

ويريد فايلر أن يكون اللاعب الجديد أجنبيا لعدم وجود بديل مصري قوي.

ويأتي البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي كخيار محتمل لعرضه على المدرب السويسري.

المهاجم

ربما يضم الأهلي مهاجم أجنبي جديد ليجاور أليو بادجي في ظل صعوبة استمرار وليد أزارو مع الفريق بعد نهاية إعارته للاتفاق السعودي.

هذا مع احتمالية استعادة أحد المعارين أحمد ياسر ريان من الجونة أو صلاح محسن من سموحة.

وتجدر الإشارة إلى أن تفكير الأهلي في أي لاعب أجنبي لن يكون سوى بعد معرفة قرار اتحاد الكرة الرسمي بشأن عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

وكان هناك مقترح لتقليل عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل وهو ما رفضه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مؤكدا أن ذلك سيتسبب في إهدار المال العام للأهلي لأنه سيضطر لفسخ العقود من طرف واحد.

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