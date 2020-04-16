تقرير مغربي: كاف قد ينقل نهائي أبطال إفريقيا من الكاميرون إلى بلد آخر

كشف تقرير مغربي احتمالية نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من الكاميرون، على الرغم من الإعلان سابقا بإقامة المباراة في الكاميرون.

مصدر مسؤول تحدث لصحيفة (le360) المغربية ليكشف "رجح أعضاء لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون إلى رواندا بسبب تفشي فيروس كورونا".

وتعد رواندا من أقل الدولة الإفريقية التي أعلنت عن عدد حالات إصابة بكورونا، بواقع 136 حالة حتى اليوم الخميس، بينما اقتربت الكاميرون من الوصول للرقم 1000.

ومن هنا جاء اختيار أعضاء لجنة الطوارئ في الكاف لـ روندا بدلا من الكاميرون، ولكن الأمر لم يُحسم بشكل نهائي، وفقا للمصدر.

وأوضح المصدر في حديثه مع الصحفية المغربية "نقل المباراة يبقى مقترحا لم يحسم فيه أعضاء كاف حتى الآن".

وأشار المصدر إلى "كاف في حالة انتظار لما ستؤول إليه الأمور في البلاد الإفريقية، وهو الأمر الذي حال دون وضع تواريخ جديدة حتى الآن لمباريات نصف نهائي دوري الأبطال".

وأسند الاتحاد الإفريقي في وقت سابق إدارة نهائي دوري الأبطال هذا العام للكاميرون.

وتقرر تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لآجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

نصف نهائي دوري الأبطال يشهد مواجهتي الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي.

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