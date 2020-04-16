مدير الكرة بالإسماعيلي: لا لاستكمال الدوري.. زمن فيروس كورونا أصعب من الكوليرا

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إنه لا يمكن لعب موسم ونصف بشكل متتالي حال عادت الأمور لطبيعتها واستئناف النشاط بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أنه قد يجد نفسه يستأنف الموسم يوم ١٥ أغسطس المقبل.

وصرح المنياوي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لا أريد أن تعود الكرة هذا العام، إنه وباء عالمي، لقد عاصرت الكوليرا عندما كنت طفلا صغيرا عام 1969 أو 1970 ولم يكن الأمر مثل الوضع الحالي، الموقف صعب سيء جدا على المستوى العالمي".

وأشار "الحكومة لن تسمح بأي نشاط إلا بعد انتهاء شهر رمضان، ومع ترحيل المواعيد وتجهيز اللاعبين ربما تكون الأندية جاهزة لاستئناف النشاط يوم 15 أغسطس المقبل".

وتساءل مدير الكرة بالإسماعيلي "تتبقى لنا 15 مباراة. كيف نلعب موسم ونصف بشكل متتالية؟ أي عقلية رياضية تفكر بهذه الطريقة؟ إنها خطوة غير علمية ولا ترحم اللاعبين أو الأندية".

وشدد صبري المنياوي "لابد أن يلتزم اللاعبون بالتدريبات في المنزل حفاظا على لياقتهم، هذا عملهم. لن أترك لاعبا بـ(كرش)، هناك لائحة مالية تنص على معاقبة اللاعب إذا زاد وزنه".

وفي سياق آخر، واصل المنياوي "أوافق على تقليص اللاعبين المحترفين، لأنهم ليسوا ذات فائدة للمنتخب القومي، في آخر 4 سنوات لا يمتاز اللاعبون المحترفون بكفاءة فنية تضيف للدوري المصري بدليل أننا نجد في كل مباراة يجلس محترفان من كل فريق على مقاعد البدلاء".

وأتم تصريحاته "إدارة الإسماعيلي تنتظر أي قرار من اتحاد الكرة بشأن تخفيض الرواتب بشرط أن يتحقق التوازن والعدل بين النادي واللاعب".

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