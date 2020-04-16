فيديو في الجول - حازم إمام + ميمي الشربيني.. ثنائية صنعت رصيدا من المتعة الكروية

في ملاعب كرة القدم كثيرا ما تألق حازم إمام، ومن خلف الميكروفون دائما ما أضفى ميميى الشربيني متعة أكبر لتألق إمام الموهوبين.

في عيد ميلاده الـ45. جلس حازم إمام في مقعد المتكلم هذه المرة، ومهمته هي التعليق على تعليقات ميمي الشربيني على أهداف ومهارات حازم إمام.

وهنا تذكر حازم إمام لقطاته المميزة، والتي طالما أمتعتنا، وتحدث فيها عن دور ميمي الشربيني في صناعة نجوميته.

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