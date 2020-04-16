عمر زكري أول رياضي تونسي يصاب بـ كورونا.. ووفاة جده

أصبح عمر زكري صانع ألعاب الاتحاد بن قردان أول لاعب تونسي يصاب بفيروس كورونا.

عمر زكري النادي : اتحاد بن قردان اتحاد بن قردان

وعانى جد اللاعب من الإصابة بالفيروس قبل أن ينقل الفيروس إلى كافة أفراد العائلة وفقا لموقع الحقائق التونسي.

وأثتبت الفحوصات الطبية النتيجة السلبية للاعب أول أمس ليصبح أول رياضي تونسي يتعرض للإصابة بالفيروس.

وتوفي جد عمر زكري صباح اليوم متأثرا بالفيروس.

وسيضطر اللاعب للبقاء في العزل الصحي لمدة 14 يوما رفقة عائلته كما دعا كل من احتك بهم في الأيام الأخيرة لتوخي الحذر وفقا لما نشره على حسابه عبر "فيسبوك".

وكان محمد فرح لاعب منتخب الصومال السابق قد توفي متأثرا بفيروس كورونا بعمر الـ 59 عاما، ليصبح أول رياضي عربي يتوفى جراء الفيروس

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