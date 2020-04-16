تقرير تركي: النني ضمن 7 أسماء قد ترحل عن بيشكتاش في الصيف

حدد سيرجن يالتشين المدير الفني لنادي بيشكتاش التركي قائمة تضم 7 لاعبين سيرحلون عن صفوف النسور في الموسم المقبل.

محمد النني النادي : بشكتاش بشكتاش

وتواجد المحترف محمد النني ضمن القائمة المرشحة للرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية إعارته من أرسنال الإنجليزي.

وسيكون هناك تغييرا في شكل الفريق بدءا من الموسم المقبل عقب تحسن النتائج تحت قيادة سيرجين، إذ تتعامل الإدارة وفقا لتقرير قدمه التركي.

ووفقا لـ موقع "nethaber" التركي يأتي الألماني لوريس كاريوس على رأس القائمة بعد نهاية إعارته من ليفربول الإنجليزي.

خاصة بعد تصريح المدير الفني عقب التعادل مع طرابوزن سبور "اعتقد أنه لن يكون معنا حتى نهاية الموسم".

وينضم للقائمة بيدرو ريبوشو ظهير أيسر النسور، وعبدلاي ديابي والهولندي جيرمان لينس الذي أبدى رغبته بالعودة للعب في الدوري الهولندي، والمدافع التشيلي إنزو روكو والبرازيلي دوجلاس.

ويأتي النني على رأس قائمة اللاعبين المعارين الذي لن تُجدد عقودهم بسبب قيمة عقده العالية رغم محاولة المدرب الإبقاء عليه ضمن الفريق الموسم المقبل وتظل أكبر عقبة وفقا للتقرير.

ويعاني النني من مشاكل مع إدارة النادي بسبب التأخر في الحصول على راتبه، ما اضطره لرفض مبادرة خفض الأجور في النادي في وقت سابق (طالع التفاصيل).

وسبق أن رد المدير الفني على مستقبل المصري في الفريق وقال في تصريحات سابقة: "دعونا نبقيه في الفريق إذا كان هذا ممكنا".

لاعب الوسط المصري البالغ 27 عاما شارك الموسم الجاري في 28 مباراة وصنع هدفين قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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