النني يضع شرطا من أجل الموافقة على تخفيض راتبه مع بيشكتاش

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 21:11

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

وضع محمد النني لاعب وسط بيشكتاش التركي وزميله الصربي آدم لياليتش شرطا من أجل تخفيض راتبه مع الفريق.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

النادي التركي طلب تقليص رواتب اللاعبين في ظل أزمة توقف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطلب النني من إدارة النادي دفع راتبه المتأخر من أجل الموافقة على خفض راتبه أثناء فترة توقف الأزمة.

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ووفقا لصحيفة "فاناتيك" التركية فأن لاعب أرسنال المعار يقترب راتبه من 2 مليون جنيه إسترليني في النادي التركي.

النني قال للصحيفة التركية: "تماما مثلما يفعل لاعبو كرة القدم في جميع أنحاء العالم، فأنا مستعد للقيام بدوري وكل ما هو ضروري ولكن بمجرد أن أتقاضى ما يدينون به للموسم الذي خضته".

وتابع "وبعد ذلك يمكننا التحدث عن تخفيض راتبي".

وفشل النني في الحصول على راتبه بشكل منتظم إذ سعت إدارة النسور لتسوية راتب اللاعب الدولي المتأخرة في وقت سابق.

ولم يُكشف بعد عن موقف عودة الدوري التركي من عدمه إذ كان يعد من الدوريات التي توقفت متأخرة في أوروبا أثناء تفشي الفيروس.

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