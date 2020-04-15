تقرير إيطالي: ميلان لا يفكر في التعاقد مع لالانا

يستبعد نادي ميلان الإيطالي فكرة التعاقد مع آدم لالانا لاعب ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي ميلان لا يفكر في التعاقد مع لالانا رغم كل التقارير التي ربطته باللاعب الإنجليزي في الفترة الماضية.

ورغم أن لالانا سيرحل بنهاية الموسم الجاري عن ليفربول ويحق له التوقيع مجانا لأي ناد إلا أن ميلان لا يفكر في ضمه.

يأتي ذلك بسبب رؤية ميلان أن لالانا لن يمثل أي إضافة قوية للفريق في حالة التعاقد معه.

وينتهي تعاقد لالانا البالغ من العمر 31 عاما مع ليفربول بنهاية الموسم بعد 6 سنوات قضاها مع الريدز.

وبدأت العديد من أندية منتصف الجدول في الدوري الإنجليزي في الاهتمام بالتعاقد مع لالانا بعد رحيله عن ليفربول.

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