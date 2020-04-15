30 تصريحا ناريا من حسام حسن.. عن الجوهري وشيكابالا ومروان محسن وأبو ريدة والتجاهل

في 30 تصريحا ناريا، ختم حسام حسن ظهوره الإعلامي المطول عبر قناة أون تايم سبورتس.

عن محمود الجوهري، ومحمود عبد الرازق "ِشيكابالا"، ومروان محسن، وهاني أبو ريدة، وعما وصفه بالتجاهل في حقه، وأمور أخرى كثيرة، جاءت تصريحات حسام حسن كالتالي..

حسام حسن يفضل أن يدرب أي جيل من أجيال المنتخب؟ عاشرت أجيالا كثيرة حتى جيل 2006، لكن سيظل جيل 1990 قوي فنيا وروحه عالية وإمكانياته كبيرة ومعه مدرب عمل عملا ممتازا بفكره، أفضل أن أصنع فريقا كهذا مع بعض إيجابيات الأجيال اللاحقة.

أفضل مدير فني في تاريخ مصر؟ لا أريد أن يحزن مني أحد، محمود الجوهري لا يقارن بأحد.

أكبر خطأ؟ رحيلي عن منتخب الأردن للقدوم للزمالك في 2014. كان أملي أن أكون فريقا باللاعبين القادمين من كل مكان للفوز ببطولة. أموال الزمالك لم تكن أكثر بالمناسبة.

رحلت بسبب فكر الإدارة حينها، وضعت نظاما للفريق وجوزفالدو فيريرا أكمل عليه وفاز بالدوري.

ميدو كان الأقرب لطريقة لعبي، ومصطفى محمد سيكون له دور في مستقبل الزمالك ومنتخب مصر.

مروان محسن مجتهد، ومحظوظ كونه يلعب في الأهلي والمنتخب ولعب كأس العالم، المدربون منحوه فرصا كثيرة.

مصر خسرت عمرو جمال بعد الإصابة لأن صعوده كان رائعا.

الخطيب وحسن شحاتة كانا مثلي الأعلى في الملاعب. ولا يوجد تواصل حاليا مع الخطيب.

لا تجمعني علاقة حاليا برئيس الزمالك مرتضى منصور، وكل الاحترام للجميع.

بعدما أديت ما علي كلاعب أنا وإبراهيم مع الأهلي والزمالك والمنتخب، لن أطلب أن يقام لي مباراة اعتزال. حب الجمهور أغلى تكريم حصلت عليه في مشواري

بعد قرعة كأس العالم 2018 ومقابلتي مع بوتين وأساطير كروية، لم أجد نفسي في قرعة كأس الأمم. صامويل إيتو ونوانكو كانو كانا في المقصورة كأنها بلدهما

"هل هاني أبو ريدة خلف ذلك التجاهل؟ هو المتحكم في الكرة المصرية، والتجاهل يصل لاختيار مدير فني أو حضور قرعة أو مناسبة".

عصبيتي فزاعة يراد بها إبعادي، لم يكن هناك أي تعليق على ذلك الأمر في الأردن وللعلم الأمور أكثر حزما في آسيا

أصبحت أهدأ واكتسبت خبرات وهذا أمر هام في مسيرة المدرب.

أنا مدرب روح فقط؟ لا يجدوا شيئا لينتقدوني به، أن تولد روحا للاعبين ليس أمرا سهلا، وهذا يكمل الجانب الفني لكي تأخذ أكبر استفادة من كل لاعب.

أحب أن أوصف بأنني مدرب لديه ابتكار وحلول.

لاعبون كثر تألقوا معي ولم يعرفهم أحد، إسلام عيسى ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور.

شيكابالا لم يلعب موسما في حياته مثلما لعب معي، لا قبل ولا بعد.

كوبر كان معه سيارة رائعة لكنه (ملجمها)

كان من الممكن أن نكون أفضل في كأس العالم، وتوظيف صلاح كان يمكن أن يكون أفضل.

الأهلي كان عليه أن يبدأ في مفاوضات التجديد مع الرباعي مبكرا لتقليل الاختيارات أمام اللاعبين، وأرى أنه تعامل مع عاشور بشكل محترم.

لو كنت مكان فتحي، لقبلت البقاء في الأهلي بـ2 مليون جنيه في الموسم فقط.

فايلر صنع توازنا لفتحي على حساب محمد هاني، أرى أنه لاعب رائع وأمامه مستقبل كبير.

أحمد الشناوي أخطأ في حق نفسه.

صالح جمعة أخذ من الأهلي كثيرا والأهلي صبر عليه كثيرا، رحيله في صالح الطرفين.

رسالتي لشيكابالا: (الحق نفسك)، لديك إمكانيات كبيرة ستفيد بها الزمالك وعليك مساعدة نفسك.

أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال، لكن الوداد قوي جدا ولو لعب الأهلي بمستواه قبل التوقف ستكون مباراة صعبة.

الزمالك مرشح لعبور الرجاء، والأهلي أحق بلقب الدوري لو تم إلغائه، ولقب كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

باسم مرسي قصر في حق نفسه منذ فترة طويلة، ولم أجده مركزا عندما تعاملت معه في سموحة.

لاعب اعترض علي؟ سأعطيه ظهري والحساب في غرفة الملابس.

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