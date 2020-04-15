حسام حسن: أتمنى تولي مسؤولية المنتخب.. وماذا يمنع تدريبي لـ الأهلي؟

يتمنى حسام حسن المدير الفني السابق للمصري ونجم الكرة المصرية تدريب منتخب مصر يوما ما وتساءل عن ماهية السبب الذي يمنعه من تدريب الأهلي.

وقال حسام حسن لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "نعم تمنيت تدريب منتخب مصر".

وأضاف "حققت إنجازات مع الفرق التي دربتها مثل الزمالك والمصري ومنتخب الأردن الذي وصلت به لملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2010".

وشدد "إنجازاتي التدريبي هي إخراج لاعبين مميزين للكرة المصرية وإنقاذ فرق أخرى كانت تعاني من دوامة النتائج السلبية مثلما حدث مع الزمالك الذي قدته وهو في المركز الـ13 في الدوري ونافست به الأهلي القوي على اللقب".

وأكمل "مع المصري وصلنا لنهائي كأس مصر وكأس السوبر ونصف نهائي الكونفدرالية وفي 14 مباراة في البطولة الإفريقية لم نخسر سوى لقاء وحيد ضد فيتا كلوب".

وأكمل "هل هناك بعض الأشخاص تسببوا في إبعادنا عن منتخب مصر؟ هل لا أستحق؟ اكتشفت لاعبين مميزين للكرة المصرية في مقابل أن المدرب الأجنبي يحب اللاعب الجاهز ليجلب له البطولات".

وبسؤاله هل كان لو عُرض عليه تدريب المنتخب سيتمسك بجهازه المعاون أجاب "نعم".

تدريب الأهلي

وعن تدريب الأهلي قال حسام حسن: أتمنى تدريب الأهلي لكن لا أسعى للأمر، عملي ورأي الجمهور والإعلام هو من يؤهلني لتلك المسؤولية".

وأضاف "ماذا يمنع تدريبي للأهلي؟ لقد حققنا إنجازات مع فرق أقل من الأهلي والزمالك".

وعن تدريبه لبيراميدز قال: "لم أتفاوض مع بيراميدز للرحيل عن المصري، المفاوضات بدأت بعد الرحيل".

وأكمل "الرحيل عن المصري شعرت باقترابه لأن النادي بدأ يبيع اللاعبين دون علمي ولا يعوض الفريق بضم آخرين وأبلغت الجهاز المعاون أن علينا الرحيل".

وعن رحيله عن بيراميدز علق حسام حسن "رحلت عن بيراميدز بيدي لأن هناك أشياء حدثت تمس كرامتي ولم أقبلها ولن أعلن عنها".

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