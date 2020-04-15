مدير سابق بأرسنال يحكي: حينما كسر فلاميني قاعدة النادي وقطع أكمام قميصه ضد يونايتد

تحدث فيك أكيرز مدير تنظيم أطقم نادي أرسنال السابق حول واقعة كانت مبهمة بعض الشيء من عام ٢٠١٣ بعد مباراة ضد مانشستر يونايتد، انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة ١-٠، سجل الهدف روبن فان بيرسي.

ماثيو فلاميني النادي : خيتافي أرسنال

صرح أكيرز لصحيفة "مترو" قائلا: "جن جنوني تماما، لم ألحظ أنه فعل ذلك إلا بعدما خرجوا للملعب".

وأضاف "مانشستر يونايتد لديه سلة مهملات، خلف الباب الذي يخرج منه اللاعبون، كنت آخر من يخرج، وأثناء مروري بالسلة شاهدت أكمام القميص بها".

وأكمل "قلت لفتاي، بول اخرج وانظر لي من اللاعب الذي يواجه يونايتد بدون أكمام الآن، ووجدنا أنه ماثيو فلاميني وبالطبع جن جنوني".

الصحف الإنجليزية نقلت تقارير عام ٢٠١٣ حول غضب من أرسين فينجر مدرب أرسنال في ذلك الوقت، من ماثيو فلاميني لاعبه، لكن لم يُكشف عن سبب ذلك الغضب، ومن الواضح أنه كان بسبب أكمام قميصه ومخالتفه قواعد المدفعجية.

أرسنال اعتاد التمسك بعادة قديمة، وهي ارتداء كافة اللاعبين قميصا بنفس طول الأكمام الذي يرتديه قائد الفريق، ولم يتخل عنها سوى مؤخرا.

في مباراة ٢٠١٣، كان توماس فيرمايلين قائد الفريق يرتدي قميصا ذو أكمام طويلة ضد مانشستر يونايتد في نوفمبر ٢٠١٣، واتبع كافة اللاعبين قائدهم عدا فلاميني الذي قطع أكمام قميصه قبل التوجه لأرض ملعب أولد ترافورد.

وواصل واحد من أنجح مدربي فريق نساء أرسنال عبر تاريخه قائلا: "قلت للمدرب، إنه خرج عن السيطرة، الجميع يرتدي قمصانا طويلة الأكمام، وهو نظام نعمل به، وفلاميني قطع أكمامه، لا أتقبل الأمر".

وأردف "ثم خرجت تلك المشكلة من غرفة الملابس كما قرأتم القصة بعد ذلك، كما أقول، كان هناك بعض الصراخ وتبادل الكلمات بعد المباراة".

واسترسل "بالطبع لا يمكنني خلال المباراة أن أقول وأفعل الكثير، لكن بعدها، يمكنني وقلت له إنه خارج عن السيطرة والنظام، وقال لي إنه ليس مضطرا لاتباع النظام".

وأكمل "قلت له حسنا يجب أن تتبعه، إنه نادي أرسنال لكرة القدم، نحن معا ولا يمكن لفرد أن يخرج ويفعل شيئا مختلفا، تلك ليست طريقة عمل النادي".

وأتم "على كل حالة، المدرب لم يتركه أيضا وتحدث معه في ذلك الأسبوع بعد المباراة".

أكيرز الظهير الأيسر السابق لنادي واتفورد، درب نساء أرسنال في الفترة من ١٩٨٧ وحتى ٢٠٠٩، وحصد مع الفريق ٣٦ لقبا.

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