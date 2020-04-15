عبد الحفيظ: أؤيد زيادة الأجانب.. شراء ديانج من ناد مصري سيكلفني 60 مليون جنيه

اعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية، لأن له عواقب سلبية على المستوى الفني والتسويقي.

قال عبد الحفيظ عبر قناة النهار "البعض يربط بأن تواجد اللاعب الأجنبي يؤثر على فرصة اللاعبين المصريين، وأن الكرة المصرية تعاني من مشاكل في بعض المراكز مثل الظهير الأيسر والمهاجم ولاعب الوسط".

وأضاف "بالعكس، تواجد اللاعب الأجنبي يرفع من المستوى، ودورهم مؤثر للغاية في تأهل الأهلي والزمالك للدور قبل النهائي لدوري الأبطال، كما أن تأثيرهم الفني مطلوب عند مواجهة مستويات قوية على المستوى القاري".

وأشار "في البلدان المجاورة، الدوري السعودي وصل عدد المحترفين إلى 9 لاعبين في كل فريق ومع ذلك تطور المستوى وقدم منتخب السعودية أداء مميزا في كأس العالم".

وواصل مدير الكرة بالأهلي "كذلك الترجي التونسي يضم بين صفوفه 7 لاعبين من الجزائر، لذا أنا مع فتح الباب أمام الاستعانة باللاعبين الأجانب".

ونوه عبد الحفيظ "أما تسويقيا فإن إغلاق الباب أمام الأجانب سيجعل الخيارات محدودة في السوق المحلي، مما سيرفع قيمة اللاعب المصري إلى 40 و50 مليون جنيه".

واستدرك "في المقابل، فإنه يمكن لي ضم لاعب أجنبي بمبلغ أقل، مثلا آليو ديانج انضم مقابل مليون دولار أي ما يوازي 15 مليون جنيه".

وختم سيد عبد الحفيظ تصريحاته "إذا أردت شراء لاعب مثل ديانج من ناد مصري سأدفع 60 مليون جنيه".

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