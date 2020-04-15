الأهلي: من يتحمل خسارتنا 10 ملايين دولار بعد تقليص الأجانب؟ وفايلر متحمس لعودة بعض المعارين

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن ملفات عديدة تخص قرار اتحاد الكرة بتقليص اللاعبين الأجانب، والاتجاه نحو تخفيض عقود اللاعبين وموقف ريني فايلر المدير الفني للفريق بشأن اللاعبين المعارين وصالح جمعة.

قال عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت "لابد من دراسة قرار تقليص اللاعبين الأجانب، الأهلي يضم 5 أو 6 لاعبين ما بين مقيد في القائمة أو معار على ذمة النادي".

وأضاف "القرار يشير إلى تقليص الأجانب وعدم اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين، أي أن المتاح لنا في الموسم الجديد سيكون 3 لاعبين فقط".

وتساءل "ماذا أفعل مع اللاعبين الثلاثة الآخرين في ظل الخروج من أزمة كورونا؟ هل النادي لديه استعداد للتنازل عن 10 ملايين دولار؟ من يتحملها؟ أين موافقة الأندية؟ هل اجتمعت الأندية؟ أم لائحة أرسلت للأندية دون منافشتها؟".

وواصل "النادي مجبر على سداد باقي عقود اللاعبين المحترفين".

وبشأن مواجهة الأزمة الحالية والاتجاه نحو تخفيض عقود اللاعبين، رد عبد الحفيظ "نحضر منذ 6 أيام مع اللاعبين، وقدمت التصور والقرار متروك لمجلس الإدارة سواء نسبيا أو رقميا، له كيفية التصرف حسب موارد النادي".

واستطرد "لسنا أغنى من برشلونة وريال مدريد، ميزانية الناديين قد تساوي ميزانية دول صغيرة في العالم، وبالطبع هناك استجابة من اللاعبين بنسبة 100%".

في سياق آخر، أكد سيد عبد الحفيظ "فايلر متحمس لعودة بعض اللاعبين المعارين، مثلا محمد شريف قدم موسما جيدا مع إنبي، من الممكن له العودة بنسبة كبيرة، لكن كرة القدم بها متغيرات، بعد استئناف النشاط أمامنا 17 مباراة".

وتابع "فايلر لم يقل رأيه بشأن وليد أزارو بشكل مباشر، حتى لا نفاجأ أننا نبدأ الاستعداد للموسم الجديد من الصفر".

واستدرك "أما صالح جمعة، فايلر حسم قراره الفني، ولكن اللاعب مستمر معنا لنهاية الموسم".

وعن اللاعبين الثلاثة الكبار حسام عاشور، وأحمد فتحي، وشريف إكرامي، قال عبد الحفيظ "مستمرون معنا، لقد قدموا تاريخا وأرقاما جيدة جدا، ومستمرون معنا لنهاية الموسم فنيا بشكل جيد ونتمنى لهم التوفيق في قرارهم".

وأتم تصريحاته "الأهلي ليس النادي الذي يلجأ لأمور غير ظريفة، بل نحرص أن تكون العلاقة محترمة، تاريخنا يقول ذلك، ونحضر لما هو قادم، وحتى الآن، هم من قادة الفريق، قائد الفريق حاليا ما زال حسام عاشور، هذه قواعد في النادي لا يمكن لأحد أن يكسرها".

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: تأجيل مواجهة ريال مدريد لأجل غير مسمى

محامي النقاز: الاعتذار شرط الحل الودي.. والزمالك عليه الدفع خلال 45 يوما

ثنائيات تاريخية - حسن شحاتة وفاروق جعفر.. "الكورة ماشية معانا"

وردة: محمد صلاح أفضل من رونالدو وميسي لأنه صديقي

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم يصلنا شيء بشأن حكم النقاز ضد الزمالك حتى الآن