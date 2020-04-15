الوداد يبيع 60 ألف تذكرة افتراضية لمواجهة كورونا

توقف النشاط الكروي؟ لا مشكلة بالنسبة للوداد المغربي للمساهمة في دوره المجمتعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

قبل أسبوع أعلنت إدارة الوداد طرح 60 ألف تذكرة بسعر 30 درهم للتذكرة الواحدة عبر موقعه الرسمي ليذهب العائد لصندوق مواجهة كورونا في المغرب.

وعقب أسبوع بيعت جميع التذاكر بالكامل حسبما أعلن النادي اليوم الأربعاء رسميا.

كما وصل النادي المغربي طرح قمصان الفريق الأول عبر موقعه للبيع ليقوم الجمهور بشرائها ومن ثم يزيد العائد الذي سيذهب لصندوق مواجهة كورونا.

وكان الدوري المغربي توقف لأجل غير مسمى في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ: أؤيد زيادة الأجانب.. شراء ديانج من ناد مصري سيكلفني 60 مليون جنيه

مدير سابق بأرسنال يحكي: حينما كسر فلاميني قاعدة النادي وقطع أكمام قميصه ضد يونايتد

الأهلي: من يتحمل خسارتنا 10 ملايين دولار بعد تقليص الأجانب؟ وفايلر متحمس لعودة بعض المعارين

30 تصريحا ناريا من حسام حسن.. عن الجوهري وشيكابالا ومروان محسن وأبو ريدة والتجاهل

حسام حسن: أتمنى تولي مسؤولية المنتخب.. وماذا يمنع تدريبي لـ الأهلي؟