الوداد يبيع 60 ألف تذكرة افتراضية لمواجهة كورونا

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 19:14

كتب : محمد عبد العظيم

الوداد المغربي

توقف النشاط الكروي؟ لا مشكلة بالنسبة للوداد المغربي للمساهمة في دوره المجمتعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

قبل أسبوع أعلنت إدارة الوداد طرح 60 ألف تذكرة بسعر 30 درهم للتذكرة الواحدة عبر موقعه الرسمي ليذهب العائد لصندوق مواجهة كورونا في المغرب.

وعقب أسبوع بيعت جميع التذاكر بالكامل حسبما أعلن النادي اليوم الأربعاء رسميا.

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كما وصل النادي المغربي طرح قمصان الفريق الأول عبر موقعه للبيع ليقوم الجمهور بشرائها ومن ثم يزيد العائد الذي سيذهب لصندوق مواجهة كورونا.

وكان الدوري المغربي توقف لأجل غير مسمى في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا.

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