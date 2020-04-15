تقرير: "حددوا موعدا للعودة".. 9 أندية تطلب معرفة متى يعود الدوري الإنجليزي

اجتمعت 9 أندية إنجليزية اليوم الأربعاء من أجل حث الاتحاد الإنجليزي على تحديد موعد لاستئناف نشاط البريميرليج كي يتم إنهاء الموسم بحد أقصى 30 يونيو المقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقرير لها أن تسعة أندية من أصل 20 في البريميرليج ولم يتم ذكر أسمائهم سيبلغون الاتحاد برغبتهم في معرفة موعد محدد لاستئناف النشاط الكروي في الاجتماع المقبل يوم الجمعة.

وتأتي تلك الرغبة إذ أن الأندية تعرف أن الموسم لن يتم إلغائه ويريدون تجنب فوضى عارمة ستحدث في عقود اللاعبين والرعاية حال امتداد الموسم لما بعد الـ30 من شهر يونيو.

وتريد الأندية التسعة بدء تخطيط فعلي لتحديد كيفية عودة النشاط الكروي الذي توقف جراء تفشي فيروس كورونا هذا بالإضافة لبدء التخطيط للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها أن قانون التعاقدات الإنجليزي سيحل محل أي ترتيبات تعسفية أو طارئة قام بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأن اللاعبين لا يمكن إخضاعهم لقرارت الهيئة الحاكمة للكرة في العالم.

وبسبب تلك القاعدة ربما يرحل لاعبون عن أنديتهم بنهاية تعاقدهم بنهاية شهر يونيو المقبل حتى إذا كان الموسم مستمرا ولم يتم استكماله.

ومن بين اللاعبين على سبيل المثال لا الحصر الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم هم أوليفييه جيرو وويليان في تشيلسي ويان فيرتونخين في توتنام وآدم لالانا في ليفربول.

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