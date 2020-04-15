إكسبريس: مورينيو طلب التعاقد مع جودين

يبدو أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام الإنجليزي مصمم على التعاقد مع دييجو جودين مدافع إنتر ميلان الإيطالي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن مورينيو مهتم للغاية بضم مدافع منتخب أوروجواي.

وأضافت أن توتنام سيبدأ التحرك في الفترة المقبلة ضم جودين من إنتر ميلان حتى لا يذهب المدافع المخضرم لأي فريق آخر.

ولن يجد توتنام سهولة في ضم جودين البالغ من العمر 34 عاما بسبب رغبة مانشستر يونايتد في ضم اللاعب.

وينتهي تعاقد جودين مع إنتر ميلان في 2022.

ورغم انضمامه لصفوف إنتر ميلان بداية الموسم الحالي قادما من أتليتكو مدريد إلا أن جودين يقترب بشدة من الرحيل عن الفريق الإيطالي.

اقتراب جودين من الرحيل عن إنتر يأتي بسبب اعتماد أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق على المدافع الشاب أليساندرو باستوني بدلا من مدافع منتخب أوروجواي وفقا لما ذكرته صحيفة توتوسبورت الإيطالية.

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