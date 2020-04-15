في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك

لماذا حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مبلغ مليون و300 ألف دولار تحديدا ضمن خطابه في قضية حمدي النقاز والزمالك؟

حسبما علم FilGoal.com، وحصل على مستند مؤكد للمعلومة، فإن غرفة فض المنازعات في فيفا رفضت طلب أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز بدفع الزمالك لغرامة أو تعويض تصل لمليون ونصف المليون دولار تعويضا عن "الأضرار المعنوية والرياضية" اللاحقة بموكله، بحسب المستند التالي.

إذا، لماذا حكمت الغرفة على الزمالك بدفع مليون و300 ألف دولار؟

هذا المبلغ مقسم إلى شقين، الأول هو 288 ألف دولار وهي قيمة المستحقات التي يقول النقاز ومحاميه إنه لم يحصل عليها من نادي الزمالك، ويمكن تسميتها بمستحقات متأخرة.

أما الشق الثاني والأكبر، هو مليون و19 ألف دولار، وهي قيمة المتبقي من عقد النقاز مع الزمالك قبل أن يقوم اللاعب بفسخه بحسب النقطتين 2 و3 من قرار فيفا.

وفي وقت سابق، شدد مصدر داخل الزمالك أن تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، ما يعني إيقاف مدة الـ45 يوما التي منحها فيفا للزمالك لتسديد مليون و300 ألف دولار لصالح النقاز بمجرد تقديم الاستئناف.

وأوضح "طلبنا حيثيات الحكم، حيث لم يصلنا صباح اليوم الأربعاء سوى منطوق مختصر للحكم الصادر لصالح الظهير التونسي".

وأردف "بمجرد وصول الحيثيات، سنبدأ في دراستها لتقديم الاستئناف ضد القرار، أمام المحكمة الرياضية الدولية".

وكشف مصدر باتحاد الكرة المصري عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن العقوبة الموقعة على الزمالك، في قضية ظهيره التونسي السابق حمدي النقاز. (طالع التفاصيل)

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