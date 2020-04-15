بالمستندات.. مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: وصول حكم فيفا ضد الزمالك في قضية النقاز

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 12:54

كتب : عاطف شادي

حمدي النقاز - رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن العقوبة الموقعة على الزمالك، في قضية ظهيره التونسي السابق حمدي النقاز.

وحصل FilGoal.com على نص الخطاب، الذي أوضح قبول غرفة فض المنازعات لدعوى النقاز ضد الزمالك.

وكشف الخطاب أن الزمالك عليه دفع 288 ألف دولار في خانة بقية مستحقات النقاز، ومليون و19 ألف دولار كتعويض بسبب عدم الالتزام بالعقد، بحسب الخطاب.

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وبالتالي، يصبح على الزمالك دفع مبلغ يصل إلى مليون و300 ألف دولار لصالح النقاز.

وأكد الخطاب أن الزمالك عليه دفع المستحقات المتأخرة، والتعويض، خلال 45 يوما بدأت يوم أمس الثلاثاء، حتى يتفادى الإيقاف عن القيد لمدة 3 فترات انتقال.

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قال أنيس بن ميم وكيل أعمال حمدي النقاز إن غرفة فض المنازعات في فيفا حكمت لصالح الدولي التونسي في خلافه مع الأبيض.

وصرح بن ميم لـFilGoal.com قائلا: "غرفة فض المنازعات في فيفا حكمت بأحقية النقاز بفسخ تعاقده مع الزمالك".

وأتم "كذلك، يعاقب الزمالك بالمنع من التعاقدات لمدة 3 فترات انتقالات في حال عدم دفع الغرامة".

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي.

وشدد الزمالك بشكل رسمي، عدم وصول الحكم إليه في وقت سابق.

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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