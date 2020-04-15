مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: طلبنا حيثيات حكم النقاز تمهيدا للاستئناف.. القرار النهائي لن يكون قبل عام

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 13:28

كتب : فادي أشرف

حمدي النقاز لاعب الزمالك أمام إنبي

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن طلبه حيثيات الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد النادي، في قضية حمدي النقاز ظهير الفريق السابق.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "طلبنا حيثيات الحكم، حيث لم يصلنا صباح اليوم الأربعاء سوى منطوق مختصر للحكم الصادر لصالح الظهير التونسي".

وأردف "بمجرد وصول الحيثيات، سنبدأ في دراستها لتقديم الاستئناف ضد القرار، أمام المحكمة الرياضية الدولية".

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ورجح المصدر، ألا يصدر قرار نهائي من المحكمة الرياضية الدولية قبل عام من الآن.

وشدد المصدر أن تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، ما يعني إيقاف مدة الـ45 يوما التي منحها فيفا للزمالك لتسديد مليون و300 ألف دولار لصالح النقاز بمجرد تقديم الاستئناف.

وكشف مصدر باتحاد الكرة المصري عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن العقوبة الموقعة على الزمالك، في قضية ظهيره التونسي السابق حمدي النقاز. (طالع التفاصيل)

وكشف الخطاب أن الزمالك عليه دفع 288 ألف دولار في خانة مستحقات النقاز التي يزعم تأخرها، ومليون و19 ألف دولار هي بقية مستحقات اللاعب لدى الزمالك بموجب عقده.

وبالتالي، يصبح على الزمالك دفع مبلغ يصل إلى مليون و300 ألف دولار لصالح النقاز.

وأكد الخطاب أن الزمالك عليه دفع المستحقات المتأخرة، والتعويض، خلال 45 يوما بدأت يوم أمس الثلاثاء، حتى يتفادى الإيقاف عن القيد لمدة 3 فترات انتقال.

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