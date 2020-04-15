مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: طلبنا حيثيات حكم النقاز تمهيدا للاستئناف.. القرار النهائي لن يكون قبل عام

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن طلبه حيثيات الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد النادي، في قضية حمدي النقاز ظهير الفريق السابق.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "طلبنا حيثيات الحكم، حيث لم يصلنا صباح اليوم الأربعاء سوى منطوق مختصر للحكم الصادر لصالح الظهير التونسي".

وأردف "بمجرد وصول الحيثيات، سنبدأ في دراستها لتقديم الاستئناف ضد القرار، أمام المحكمة الرياضية الدولية".

ورجح المصدر، ألا يصدر قرار نهائي من المحكمة الرياضية الدولية قبل عام من الآن.

وشدد المصدر أن تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، ما يعني إيقاف مدة الـ45 يوما التي منحها فيفا للزمالك لتسديد مليون و300 ألف دولار لصالح النقاز بمجرد تقديم الاستئناف.

وكشف مصدر باتحاد الكرة المصري عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن العقوبة الموقعة على الزمالك، في قضية ظهيره التونسي السابق حمدي النقاز. (طالع التفاصيل)

وكشف الخطاب أن الزمالك عليه دفع 288 ألف دولار في خانة مستحقات النقاز التي يزعم تأخرها، ومليون و19 ألف دولار هي بقية مستحقات اللاعب لدى الزمالك بموجب عقده.

وبالتالي، يصبح على الزمالك دفع مبلغ يصل إلى مليون و300 ألف دولار لصالح النقاز.

وأكد الخطاب أن الزمالك عليه دفع المستحقات المتأخرة، والتعويض، خلال 45 يوما بدأت يوم أمس الثلاثاء، حتى يتفادى الإيقاف عن القيد لمدة 3 فترات انتقال.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ: أؤيد زيادة الأجانب.. شراء ديانج من ناد مصري سيكلفني 60 مليون جنيه

مدير سابق بأرسنال يحكي: حينما كسر فلاميني قاعدة النادي وقطع أكمام قميصه ضد يونايتد

الأهلي: من يتحمل خسارتنا 10 ملايين دولار بعد تقليص الأجانب؟ وفايلر متحمس لعودة بعض المعارين

30 تصريحا ناريا من حسام حسن.. عن الجوهري وشيكابالا ومروان محسن وأبو ريدة والتجاهل

حسام حسن: أتمنى تولي مسؤولية المنتخب.. وماذا يمنع تدريبي لـ الأهلي؟