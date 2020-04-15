كاراجير يختار الأفضل بالنسبة له بين صلاح وماني

اختار جيمي كاراجير قائد ومدافع ليفربول السابق لاعبه المفضل بين محمد صلاح وساديو ماني نجمي الحمر. وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وصرح كاراجير قائلا: "صلاح أو ماني؟ أنا أفضل ماني".

وأضاف "أنا مشجع كبير لماني، إنه لاعبي المفضل في ليفربول".

وواصل "أعتقد أن فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في ليفربول لكن ماني لاعبي المفضل".

ماني صاحب الـ٢٨ عاما شارك خلال الموسم الجاري مع ليفربول في ٣٨ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها ١٢ هدفا وصنع ١٢ آخرين.

صلاح صاحب الـ٢٧ عاما شارك في ٤٠ مباراة بكل المسابقات مع الحمر سجل ٢٠ هدفا وصنع ٩ آخرين.

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