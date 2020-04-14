مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم يصلنا شيء بشأن حكم النقاز ضد الزمالك حتى الآن

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 19:03

كتب : عاطف شادي

جونيور أجايي - حمدي النقاز - الأهلي - الزمالك

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن عدم وصول حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن قضية حمدي النقاز ونادي الزمالك.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم نتلق خطابات من غرفة فض المنازعات في فيفا بشأن عقوبات ضد الزمالك في هذه القضية".

وأردف "الأزمة مازالت منظورة أمام الغرفة".

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وفي وقت سابق، شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن قضية حمدي النقاز ضد ناديه، مازالت متداولة.

وقال أمير مرتضى لـFilGoal.com: "فيفا لم يحكم لحمدي النقاز في قضيته ضد الزمالك".

وأكمل "أي حكم أو قرار من فيفا، يتم إرساله لكل الأطراف في نفس الوقت عبر البريد الإلكتروني".

وأتم "لم يصلنا مراسلات بشأن حمدي النقاز إطلاقا".

وقبلها، قال أنيس بن ميم وكيل أعمال حمدي النقاز مدافع الزمالك السابق إن غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكمت لصالح الدولي التونسي في خلافه مع الأبيض.

وصرح بن ميم لـFilGoal.com قائلا: "غرفة فض المنازعات في فيفا حكمت بأحقية النقاز بفسخ تعاقده مع الزمالك".

وواصل "الغرفة غرمت الزمالك مليون و٢٥٠ ألف دولار".

وأتم "كذلك، يعاقب الزمالك بالمنع من التعاقدات لمدة 3 مواسم انتقالات في حال عدم دفع الغرامة".

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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