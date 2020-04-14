وردة: محمد صلاح أفضل من رونالدو وميسي لأنه صديقي

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 21:44

كتب : FilGoal

عمرو وردة - مصر - جنوب إفريقيا

يرى عمرو وردة المحترف المصري ضمن صفوف لاريسا اليوناني أن محمد صلاح وصل لمستوى استثائي مع فريقه ليفربول منذ انضمامه لهم في عام 2017.

ونقل موقع " afriquesports" تصريحات وردة لصحيفة "فورزا" اليونانية قائلا: "لا يمكن تحديد من هو الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، الأول نموذج للعمل الجاد بينما الثاني موهبة مثالية".

وأضاف "ولكن صلاح أفضل من ميسي ورونالدو، ليس أنه أفضل منه ولكن لأنه صديقي عزيز لي ولذلك أختاره هو الأفضل من بينهم في هذه المقارنة".

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وكشف وردة "بعد نهاية الموسم الحالي سأعود إلى نادي باوك بانتهاء إعارتي مع لاريسا".

وواصل "أستحق فرصة جديدة مع باوك، لم يكن من المقبول أن أكون أفضل لاعب في الدوري اليوناني وفي الموسم التالي أجلس على مقاعد البدلاء على الرغم من أدائي الجيد في المباريات الكبيرة أمام تشيلسي وبنفيكا".

وأكمل "أريد العودة مرة أخرى إلى باوك للفوز معه بالدوري والكأس والمشاركة في ودوري أبطال أوروبا بعدما استفدت كثيرا من إعارتي إلى لاريسا الذي سجلت معه 7 أهداف لذا اعتبرها تجربة ناجحة وأعمل على تحسين أدائي".

وأتم تصريحاته "أتعهد أنني سأقدم مستوى مميز إذا عدت إلى باوك مرة أخرى".

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