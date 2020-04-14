ثنائيات تاريخية - حسن شحاتة وفاروق جعفر.. "الكورة ماشية معانا"

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 19:33

كتب : حامد وجدي

حسن شحاتة وفاروق جعفر

كانت أول ثنائية تقع أعيننا عليها هي ثنائية ماجد وياسين في المسلسل الشهير كابتن ماجد.

وفي الحقيقة كان هناك الكثير من الثنائيات التي صنعت تاريخا مميزا في أنديتهم ليظفروا بالعديد من البطولات سويا.

لذا حان وقت بداية سلسلة "ثنائيات تاريخية" واليوم موعدنا مع ثنائية صنعت تاريخا عريضا في الزمالك في القرن الماضي وحصدت الكثير من البطولات.

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ثنائية فاروق جعفر وحسن شحاتة.

فاروق جعفر تحدث لـ FilGoal.com عن ثنائيته التاريخية مع "المعلم" بقميص الأبيض.

سر التفاهم

في التدريبات كنا أقرب لبعضنا البعض وكذلك أثناء الإقامة في الفنادق، ونخرج سويا.

في الملعب لابد أن يكون في موقف جيد وكذلك أنا، فلا نبحث عن بعضنا البعض.

لعبنا مع بعض فترات كبيرة جدا من 8 لـ10سنوات بالتالي التفاهم كان عاليا.

من 1974 حتى 1982 سويا في الزمالك وكذلك في المنتخب من قبل ذلك.

أفضل وأسوأ مباراة لعبتوها سويا

مباراة نهائي الكأس مع الإسماعيلي في ملعب غزل المحلة موسم 1978، صنع هدفا لي وأنا صنعت له هدف أيضا.

كانت من أفضل المباريات (كنا فايقين والكورة ماشية معانا) كان هناك توفيق كبير.

في مباريات لم نكن فيها موفقين لا أمرر له الكرة أولا هو يمرر لي، أو يصنع هدفا لي وأهدره والعكس.

ولم يحدث أي خلاف نهائيا، وإذا حدث تكون دقيقة واحدة (شدة ملعب) وتنتهي سريعا.

موقف لا يُنسي بينكم

مباراة الأهلي والزمالك صنعت لحسن شحاتة الهدف وسجله واحتسب تسلل وجميع من في الملعب بلاعبي الأهلي أيضا يعلمون أنها هدفا.

صرنا ننظر لبعض سوياعن كيفية احتساب الهدف تسلل، كان من أصعب المواقف صراحة.

دور المدرب

زكي عثمان ودوسان نينكوفيتش كان لهما دور أننا نكوَن ثنائي موهوب في الملعب فهما الأبرز لتكوين ثنائي متفاهم.

أبرز النجاحات

حققنا لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر 3 مرات، وقدمنا الكثير للكرة المصرية

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