محامي النقاز: الاعتذار شرط الحل الودي.. والزمالك عليه الدفع خلال 45 يوما

شدد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز ظهير الزمالك السابق، أن الاعتذار هو شرط الحل الودي بين اللاعب التونسي والأبيض.

وقال النقاز في تصريحات لقناة On Time Sports 2: "مع كامل الاحترام لكل الأطراف، وصل البريد الإلكتروني الخاص بالعقوبة اليوم في الساعة الثانية و53 دقيقة بتوقيت تونس".

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وأردف "الزمالك عليه دفع الغرامة خلال 45 يوما، وإلا سيتم منعه من القيد 3 فترات انتقالات".

وأكد "إذا أراد الزمالك الحل الودي، عليه الاعتذار أولا، اللاعب لم يحصل على مستحقاته المالية بحكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وشدد الزمالك بشكل رسمي، عدم وصول الحكم إليه، نفس ما أكده اتحاد الكرة.

وقال بيان الزمالك: "يؤكد النادي عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف حمدي النقاز، ويهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي".

وأردف "وأكد شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بفيفا أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك".

وأتم البيان "وأوضح شريف إسلام أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقف النادي والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار".

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