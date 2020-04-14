مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: تأجيل مواجهة ريال مدريد لأجل غير مسمى

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 22:52

كتب : أحمد الخولي

إيميليو بوتراجينيو - وفد الأهلي

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي أن مواجهة الأحمر، مع ريال مدريد، التي كانت مقررة في أغسطس المقبل، تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "دارت اتصالات بيننا وبين مسؤولي ريال مدريد الأسبوع الماضي، واتفقنا على التأجيل لأجل غير مسمى".

وكان الناديين قد اتفقا في سبتمبر الماضي على خوض مباراة ودية في الصيف على كأس سانتياجو بيرنابيو، خلال استضافة وفد من الأهلي بمقر ريال مدريد من قبل إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بالنادي، وأسطورته الكروية.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق، أن الزيارة كانت تأكيدا على العلاقات الوطيدة بين الناديين، مما دفع خالد مرتجي ومحمد سراج الدين عضوي مجلس الأهلي إلى عرض فكرة تكرار مواجهة القرن عام 2001 التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

من جانبه، رحّب بوتراجينيو بالفكرة وشدد على اعتزازه بمكانة الأهلي وعراقته، لكن ريال مدريد سيجد صعوبة في تلبية رغبة الأهلي باللعب في القاهرة لظروف ارتباطات الفريق.

ليبدي وفد الأهلي مرونة لفكرة اللعب في سانتياجو برنابيو، خصوصا أن لعب الأهلي في إسبانيا سيروّج لاسمه عالميا.

كما أن استقدام ريال مدريد إلى القاهرة سيكلّف الأهلي أموالا طائلة، ليوافق وفد الأهلي على المقترَح.

لكن بعد أن ضرب فيروس كورونا العالم، وحيث أن إسبانيا من أكثر الدول المتضررة ومع إيقاف النشاط الكروي حول العالم وعدم اتضاح الرؤية حول موعد عودته، اتفق الطرفين على تأجيل المقترح لأجل غير مسمى.

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