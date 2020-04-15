ميرور: أندية إنجلترا تحذر لاعبيها من أنها لن تُبرم صفقات كبيرة في الصيف

حذرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لاعبيها من أنها لن تكون قادرة على صرف الكثير من الأموال خلال السوق الصيفية المقبلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من الأندية وضعت لاعبيها في الصورة وأوضحت أنه سيكون هناك ضربة قوية فيما يمكن إنفاقه في الصيف، وأنها مجبرة على محاولة تقليص الصرف والتوفير بسبب أزمات فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن الأمر منوط بقبول اللاعبين تأجيل دفع مرتباتهم أو الخصم منها، وأن الأندية لجأت إلى حل عدم الإنفاق في الصيف نظرا لأن اللاعبين لا يثقون في خطوة التأجيل أو الخصم.

وتسعى عدة أندية لإقناع لاعبيها بالخصم من مرتبهم السنوي لكي يمكنهم صرف بعض الأموال في الصيف، كما أن لديها مخاوف من عدم قدرتها على بيع بعض لاعبيها أيضا بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار الفيروس.

أرسنال حاول إقناع لاعبيه في وقت سابق أن يخصموا نسبة ١٢.٥٪ من الراتب السنوي، وسيتم دفع النسبة كاملة بعد ذلك إن ضمن الفريق تأهله إلى دوري الأبطال.

لكن لاعبي أرسنال رفضوا طلب النادي وحاولت الإدارة، أن تقنع لاعبيها بعد ذلك بعرض آخر ثم رد المال مرة أخرى إن تأهل الفريق لدوري الأبطال خلال عامين.

وعرض أرسنال عرضا ثالثا على لاعبيه بأن يرد لهم المال المقتص من راتبهم السنوي إن تم بيعهم بهامش ربح أو وقعوا على عقود جديدة، لكن اللاعبين لن يوافقوا على أي خصومات ومن المرجح أن يوافقوا على تأجيل الدفع.

وارتبتط أندية مانشستر يونايتد وليفروبل وتشيلسي بضم جادون سانشو وتيمو فيرنر لاعبا بوروسيا دورتموند وريد بول لايبزج على الترتيب، لكن بسبب الأزمة قد لا يتمكن أي فريق منهم من دفع قيمة انتقال الثنائي.

واختتم التقرير بـ"من خلال الأزمة الجارية، من الواضح أن أندية الصفوة في أوروبا ستعيد سياستها في سوق الانتقالات، والأرقام الضخمة مقابل خدمات اللاعبين لن تكون واقعية في المستقبل القريب".

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