عضو حملة النعش الراقص: أحب ميسي.. لولاه لما فاز برشلونة بالألقاب

اكتسب حمّلة النعوش الراقصيين في غانا شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن شعبيتهم قد تزداد بعدما كشف أحدهم عن حبه لـ ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

راديو "كادينا سير" الإسبانية تحدث مع بنيامين إيدو أحد أعضاء الحملة النعوش قائلا: "اللاعب المفضل لدي هو ليونيل ميسي، أحب الطريقة التي يلعب بها والأهداف التي يسجلها، هو أيضا ليس أنانيا وهذا مهم جدا".

وتابع "أحب كرة القدم واللعب أنها من هواياتي وأنا مشجع لبرشلونة وقبل كل شيء من محبي ميسي، وبدونه لن يكون برشلونة".

وأكمل "لقد فازوا بالعديد من الألقاب التي لولاه لم يكن ليفوزا بها والفريق تحسن معه كثيرا في السنوات الأخيرة".

وعن جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني "أحب بارتوميو وأود أن ألتقي به إنه رئيس جيد. أعتقد أنه ساهم في جعل برشلونة فريقا عظيما، ومسيطرا على الدوري الإسباني ومسابقات أخرى، لقد جعل برشلونة رائعا مقارنة بالفرق الأخرى".

وعن الاحتفال بالموت: "رأيي هو أننا يجب أن نحتفل بالموت. لماذا؟ حسنا، لأنه عندما يتركنا شخص ما علينا أن نتذكر ما فعله في حياته، بطريقة ما عليك أن تشكره جزئيا".

وأتم "لذلك أعتقد أنه يجب علينا الاحتفال الموت أكثر من ولادة شخص، أكره أن يبكي الناس عندما أقوم بعملي".

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