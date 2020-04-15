عضو حملة النعش الراقص: أحب ميسي.. لولاه لما فاز برشلونة بالألقاب
الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 01:28
كتب : FilGoal
اكتسب حمّلة النعوش الراقصيين في غانا شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن شعبيتهم قد تزداد بعدما كشف أحدهم عن حبه لـ ليونيل ميسي.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
راديو "كادينا سير" الإسبانية تحدث مع بنيامين إيدو أحد أعضاء الحملة النعوش قائلا: "اللاعب المفضل لدي هو ليونيل ميسي، أحب الطريقة التي يلعب بها والأهداف التي يسجلها، هو أيضا ليس أنانيا وهذا مهم جدا".
وتابع "أحب كرة القدم واللعب أنها من هواياتي وأنا مشجع لبرشلونة وقبل كل شيء من محبي ميسي، وبدونه لن يكون برشلونة".
وأكمل "لقد فازوا بالعديد من الألقاب التي لولاه لم يكن ليفوزا بها والفريق تحسن معه كثيرا في السنوات الأخيرة".
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Repost 🔉 Benjamin Aidoo al #QuèThiJugues! . "M’encanta @leomessi , m'agrada la seva manera de jugar i els gols que marca, i a més no és egoista” . “Sóc aficionat del Barça i sense Messi el #FCB no seria el que és. Sense ell no hauríem guanyat tants títols” . ▶️ Link al bio @quethijugues!
وعن جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني "أحب بارتوميو وأود أن ألتقي به إنه رئيس جيد. أعتقد أنه ساهم في جعل برشلونة فريقا عظيما، ومسيطرا على الدوري الإسباني ومسابقات أخرى، لقد جعل برشلونة رائعا مقارنة بالفرق الأخرى".
وعن الاحتفال بالموت: "رأيي هو أننا يجب أن نحتفل بالموت. لماذا؟ حسنا، لأنه عندما يتركنا شخص ما علينا أن نتذكر ما فعله في حياته، بطريقة ما عليك أن تشكره جزئيا".
وأتم "لذلك أعتقد أنه يجب علينا الاحتفال الموت أكثر من ولادة شخص، أكره أن يبكي الناس عندما أقوم بعملي".
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