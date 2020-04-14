سيلفا: الجوائز الفردية؟ دي بروين وسترلينج خسرا لصالح صلاح وفان دايك رغم ما قدماه

يرى بيرناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي أن هناك تحيزا حينما تُمنح الجوائز الفردية في إنجلترا لصالح ليفربول، مستشهدا بما حدث في آخر موسمين وفوز محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين.

وصرح سيلفا لموقع "بليتشر ريبورت" قائلا: "آمل ألا يفهم هذا بشكل خاطئ وألا يتعامل معه الناس بشكل سيء، لكنني أفكر دوما في آخر ٣ مواسم، ما بين مانشستر سيتي وليفربول".

وأضاف "منذ ٣ مواسم فزنا بالدوري وكنا على بعد ٣٠ نقطة منهم، كيفين دي بروين قدم موسما لا يصدق، صلاح سجل أهدافا كثيرة، إنه لاعب كبير وأنا معجب به كثيرا، ثم منحوا الجائزة لصلاح".

وواصل "الموسم التالي، كانت منافسة قوية، رحيم سترلينج كان ينافس فيرجيل فان دايك، ومنحوا الجائزة لفان دايك، هذا الموسم مرة أخرى كيفين دي بروين يقدم موسما رائعا".

وأتم "نحن خلفهم، لكن لأن ليفربول سيفوز بالدوري فأحد لاعبيه سيفوز بجائزة أفضل لاعب مجددا".

وكان سيلفا ضمن اللاعبين المرحشين للفوز بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين، لكنه خسر أمام فيرجيل فان دايك.

وكانت تلك هي ثاني مرة على التوالي يفوز بها لاعب من ليفربول على حساب لاعب من سيتي، بعدما فاز صلاح في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ بجائزة أفضل لاعب متفوقا على كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

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