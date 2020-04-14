حسام حسن: أريد من الأهلي إظهار حقيقة ما حدث مع التوأم.. تمنيت الاعتزال في صفوفه

قال حسام حسن مهاجم منتخب مصر التاريخي إنه تمنى الاعتزال في صفوف الأهلي وطلب من مسؤولي النادي الأحمر الذين تسببوا في رحيله مع شقيقه إبراهيم إظهار حقيقة ما حدث.

وتحدث حسام حسن لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "كنا في سويسرا ووجدت صلاح حسني مدير الأهلي يطرق بابنا ويقول لنا صالح سليم رئيس الأهلي يريد عودتكما للنادي".

وأضاف "لم نأخذ وقتا للتفكير ووافقناه حتى والدتنا في ذلك الوقت قالت لنا عودا إلى الأهلي".

وتابع "ما يدلل على صدق حديثي هو أن صلاح حسني قام بمحادثة صالح سليم هاتفيا وقال له أنت على حق هما أبنائك مثلما أكدت لي دائما".

وبسؤاله هل لو عاد به الزمن لن يعود إلى الأهلي من تجربته الاحترافية أجاب "العودة للأهلي شرف الأهلي منزلي وفي ذلك الوقت كان يعاني وأردت مساعدته".

واستدرك "لكن حال استمراري في الاحتراف كنت سأصل للعالمية لقد سجلت سوبر هاتريك ضد سيلتيك الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا أمر لم يحققه الكثير وحققه ليونيل ميسي قبل فترة سنوات".

وتابع "أردت من الأهلي أن يفعل معي مثلما يفعل الآن مع لاعبيه أن يعرض علي الاعتزال ودعمي بعد ذلك أو إتاحة الفرصة لي للعب في مكان آخر لكن لم يقل لي أي مسؤول أي كلمة".

وأضاف "أريد من مسؤولي الأهلي في ذلك الوقت كشف حقيقة ما حدث معنا، نعم من حق إدارة وجهاز فني إصدار قرار رحيل أي لاعب لكن تمنيت أن يقال لي شكرا فقط أي شيء يقال لي".

وعن هل اشترط التجديد لإبراهيم حسن ليجدد تعاقده مع الأهلي أجاب "إبراهيم أهم مني شخصيا إبراهيم كان ضمن صفوف منتخب العالم ثلاث مرات وكان بين فريق بطولة كأس القارات".

وشدد حسام حسن "جاء عرض احتراف لي من تركيا وقلت لثابت البطل مدير الكرة وقال لي شوف مصلحتك".

وتابع "تعاقدي كان انتهى مع الأهلي وكانت خطتي هي التوقيع على بياض للأهلي واللعب لموسم آخر ثم الاعتزال حتى لو كانت لدي رغبة في الاستمرار في الملاعب أكثر من ذلك".

وأردف "تمنيت الاعتزال في الأهلي، لم أفكر في ذلك الوقت اللعب لأي ناد آخر سواه".

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