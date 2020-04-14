حسام حسن: حديثي عن مقارنة بطولاتي بـ صالح سليم تم تضخيمه.. لا أحد يحبه مثل التوأم

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 02:17

كتب : رامي جمال

صالح سليم

قال حسام حسن مهاجم منتخب مصر التاريخي ونجم الأهلي والزمالك السابق إن حديثه عن مقارنة بطولاته مع صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق تم تضخيمه.

وتحدث حسام حسن لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "بالأرقام بطولاتي أكثر من صالح سليم".

قبل أن يستدرك "لكن هذا ليس معناه التقليل من صالح سليم فهو أسطورة لن تتكرر".

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وأضاف "لا يوجد من يحب صالح سليم وعائلته أكثر من التوأم حسام وإبراهيم حسن".

وأتم "حديثي هذا ليس معناه قول أي شيء سلبي عن صالح سليم".

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حسام حسن الأهلي صالح سليم
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