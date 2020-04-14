متعب يعتذر لـ حسام البدري

اعتذر عماد متعب مهاجم الأهلي السابق للمدير الفني لمنتخب مصر الحالي والمارد الأحمر السابق حسام البدري.

وقال متعب عبر برنامج "في الاستاد" المذاع على "نجوم إف إم" يوم الإثنين: "أعتذر لحسام البدري".

وبرر حديثه "إن كنت أدليت ببعض التصريحات التي أغضبت البدري مني فعلي الاعتذار وأتقدم به الآن".

وأتم متعب "أتمنى ألا يكون البدري يشعر بالغضب مني الآن".

وكان متعب قال في أكثر من سياق أن البدري كان سببا رئيسيا في اعتزاله كرة القدم حينما كان الثنائي يتواجد في الأهلي.

وقال متعب في البرنامج ذاته إن البدري توقع تألقه حينما كان يبلغ من العمر 16 عاما.

وأضاف " "البدري أول من تنبأ تألقي عندما كان عمري 16 عاما وأخذني من يدي وذهب بي إلى صالح سليم وقال له (عماد سيصبح مهاجم ذو شأن كبير)".

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