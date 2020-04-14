سيد مرعي: عاشور يمتلك عرضين إماراتيين.. ولا مانع من انضمامه للزمالك

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 01:16

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الأهلي - كانو سبورت

صرّح سيد مرعي وكيل اللاعبين، أن حسام عاشور قائد الأهلي لديه عرضين من الدوري الإماراتي، كما ناقش إمكانية انضمامه للزمالك.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

عاشور يقضي الأشهر الأخيرة من مسيرته مع الأهلي، إذ أبلغه النادي بعدم الرغبة في تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وصرّح مرعي عبر أون تايم سبورتس 2: "أحضرت عرضين إماراتيين لـ حسام عاشور بالفعل".

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وأضاف: "لو أراد عاشور الانضمام للزمالك، وأراد الزمالك ضمه في المقابل، فلما لا تتم الخطوة؟".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد علّق على إمكانية التعاقد مع عاشور في تصريحات سابقة له قبل عدة أيام.

وقال منصور: وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "فتحي وعاشور لاعبان كبيران بكل تأكيد".

وأردف "لكن التعاقد معهما ليس بقرار مني، أو من المشرف على الكرة، بل هو رأي باتريس كارتيرون فقط".

وأجاب مرتضى على سؤال (هل إذا طلب كارتيرون التعاقد مع فتحي وعاشور، سيحدث ذلك؟) قائلا: "إذا طلب كارتيرون "لبن العصفور" سننفذ ما يطلبه".

وشدد "الزمالك يمتلك الأموال لفعل ذلك وفعل ما يريد. ما يتردد بأن النادي لا يمتلك أموال التعاقدات، ليس صحيحا على الإطلاق".

لاحقا أتم فتحي إجراءات انتقاله إلى بيراميدز بشكل رسمي، فيما لم تتحدد وجهة عاشور المقبلة حتى اللحظة.

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