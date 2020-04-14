حسام حسن يحكي بالتفصيل كواليس انضمام التوأم إلى الزمالك.. وطلب الأهلي عودته

حكى حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق كواليس انتقاله وشقيقه التوأم إبراهيم من صفوف الفريق الأحمر إلى الأبيض في عام 2000.

وقال حسام حسن خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس1: "تعاقدنا انتهى مع الأهلي ولم يبلغنا أي مسؤول في النادي ماذا سنفعل وهل سنجدد تعاقدنا أم لا وتركونا نرحل".

وأضاف "فضلنا عدم اللعب لأني فريق آخر في مصر وسافرنا للاحتراف في تركيا".

وأكمل "عندما وصلنا إلى تركيا تلقيت مكالمة هاتفية من والدتي وأخبرتني أن مجلة الأهلي تشن هجوما عنيفا علينا دون مبرر".

وأفصح "وقتها تشاورت مع إبراهيم وقررنا عدم التوقيع مع النادي التركي وعدم حضور المؤتمر الصحفي والعودة إلى مصر".

وأوضح "وقتها عرض علينا أحمد رمزي اللعب للزمالك قبل السفر، لذلك بعد العودة إلى مصر وافقنا على ذلك".

واستمر في حديثه "جلسنا في منزل كمال درويش رئيس الزمالك وقتها وسألنا هل نستطيع تحقيق بطولة واحدة أو كأس مع النادي وقلت له نحن اعتدنا على التتويج بالبطولات".

ثم انتقل إلى نقطة أخرى قائلا: "في طريقنا إلى الزمالك لتوقيع العقود وحضور المؤتمر الصحفي كنا نفكر في التراجع عن هذه الخطوة كنا نقول لأنفسنا هل فعل الأهلي بنا ذلك حقا؟ أقدامنا لم تكن تحملنا كنا ننتظر مكالمة هاتفية من الأهلي للعودة إليه وأنا على باب الزمالك، وحتى مع ارتداء قميص الزمالك في المؤتمر كنت أشعر بأن هناك شيء غريب يحدث".

قبل أن يستدرك "لكن استقبال الجمهور الكبير لنا في الزمالك أزال عنا كل الخوف".

وأكد "لذلك قررنا التوقيع للزمالك وفي أول مباراة لنا بالقميص الأبيض في البطولة العربية حضر بعض من جماهير الأهلي لتشجيع حسام وإبراهيم".

وسرد حسام "جماهير الزمالك لها فضل كبير علينا وعلاقتنا بها علاقة حب واحترام".

وعن حدوث مشادات لفظية مع جمهور الأهلي قال: "المباريات مُسجلة ومتاحة للكل لم يحدث أبدا أن ذهبت لجمهور الأهلي لاستفزازه وحتى عندما سجلت أهدافا في أول قمة ضده احتفلت بعيدا عن احتراما لهم".

وأضاف "فوجئت بهجوم قوي بعد ذلك علينا من جمهور الأهلي وأي شيء صدر منا كان رد فعل وليس فعل، كنت أتوقع معرفتهم بحقيقة سبب رحيلي عن الأهلي خاصة إنني قلت في وسائل الإعلام في ذلك الوقت إنني مستعد لتجديد تعاقدي على بياض مع النادي".

وأوضح في نهاية حديثه "بعد أول موسم لنا مع الزمالك تلقينا اتصالا من محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق يسألنا عن إمكانية العودة للقلعة الحمراء ورحبنا بذلك ولكن عندما جلسنا معه أخبرنا أنه عرض الأمر على المسؤولين في النادي ولم يوافقوا على ذلك".

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