تشيلسي يعلن شفاء فيالي من مرض السرطان

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 14:53

كتب : FilGoal

جيانلوكا فيالي

أعلن نادي تشيلسي في بيان رسمي عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، انتصار جيانلوكا فيالي نجمه ومدربه السابق في معركته ضد مرض السرطان.

وكتب النادي في بيان قصير: "جيانلوكا فيالي شفي تماما من مرض السرطان بعد معركة استمرت ١٧ شهرا، أخبارا رائعة".

فيالي صاحب الـ٥٥ عاما قال خلال عام ٢٠١٨ إنه شفي من مرض السرطان، قبل أن يعلن في العام الماضي أنه تعرض للمرض مرة أخرى.

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ويعمل فيالي حاليا ضمن الطاقم الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم.

فيالي لعب لأندية سامبدوريا ويوفنتوس وتشيلسي، وحصد مع سامبدوريا لقب الدوري مرة وكأس إيطاليا ٣ مرات وكأس السوبر الإيطالية مرة وبطولة أوروبا للأندية أبطال الكؤوس مرة.

مع يوفنتوس حصد فيالي لقب الدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرة وكأس السوبر مرة، بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة.

انضم فيالي إلى تشيلسي عام ١٩٩٦، وحصد معه ٣ ألقاب، بطولة كأس أوروبا لأبطال الكؤوس مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وفي عام ١٩٩٨ كان فيالي لاعبا ومدربا لتشيلسي بعد إقالة رود خولييت في فبراير من ذلك العام.

وكمدرب لتشيلسي حصد مع النادي ٥ ألقاب، كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة والدرع الخيرية وكأس أوروبا لأبطال الكؤوس وكأس السوبر الأوروبية.

فيالي لعب ٥٩ مباراة دولية مع منتخب إيطاليا كذلك سجل خلالها ١٦ هدفا.

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