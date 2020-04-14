تقرير – أندية البريميرليج ستخسر ١٧٧ مليون جنيه إسترليني إن لعبت بدون جماهير

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لخسارة مبلغ ١٧٧ مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة عائد دخل المباريات المتبقية بالنسبة لحاملي التذاكر الموسمية ومن اشتروا التذاكر مقدما، مع وجود احتمالية كبيرة لإنهاء الموسم بدون جماهير. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

مع تبقي ١٠ مباريات على نهاية الموسم، كل الخطط التي تمت مناقشتها حتى الآن لاستئناف الموسم الجاري مبنية على عدم وجود جماهير في المدرجات.

مما يعني أن أندية الدوري مجبرة على رد القيمة المتبقية من التذاكر المدفوعة مسبقا وكذلك بقية الخدمات.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حصدت ربحا من المباريات يقدر بـ٧٠٨ مليون جنيه إسترليني، لكن معظم الأندية لديها ما بين ٩-١٠ مباريات متبقية ما يعني أن ربع هذا المبلغ سيعود للمشجعين.

وأشار التقرير إلى أن رد قيمة التذاكر الموسمية وحده سيكلف الأندية ١٠١ مليون جنيه إسترليني، بجانب مبلغ ٧٦ مليون جنيه إسترليني ستخسرها الأندية بسبب عملاء الشركات الموقعين على اتفاقيات جانبية بخصوص المباريات التي تحضرها الجماهير.

وتحاول الأندية حاليا قدر الإمكان تقليل الضرر المالي الكبير الناجم عن لعب المباريات بدون جماهير.

وقد يقلل الضرر بشكل قصير الأمد من خلال عرض تخفيضات على التذاكر الموسمية للموسم الجديد بناء على عدد المباريات المتبقية في الموسم الجاري.

لكن عملية شراء التذاكر دخلت في أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا، و١٧ من أصل ٢٠ ناديا في الدوري الممتاز قد أوقفوا بالفعل عملية تجديد التذاكر الموسمية بسبب المستقبل الضبابي.

ومن المتوقع أن يكون مانشستر يونايتد أكثر المتضررين بلعب المباريات بدون جماهير، إلا أن التقرير أشار إلى أن النادي لديه مخزونا يسمح له بالنجاة.

وحقق مانشستر يونايتد عائد ربح من المباريات بقيمة ١١٠ مليون جنيه إسترليني، ما يعني أنه مقارنة بالموسم الجاري قد يخسر مبلغ ٢٥ مليون جنيه إسترليني عن لعبت آخر ٩ مباريات له في الدوري بدون جماهير.

أما كل من أرسنال وتوتنام وليفربول سيخسرون مبلغا بقيمة ٢٠ مليون جنيه إسترليني، بعد أن حققوا أكثر من ٨٠ مليون جنيه إسترليني كأرباح حضور المباريات في الموسم الماضي.

أندية بيرنلي وبورنموث وواتفورد تعتمد بشكل كبير في دخلها على حقوق البث أكثر من الحضور اليومي للمباريات، ومن الممكن أن تستمر في عملها وتنجو إن لعبت المباريات المتبقية بدون جماهير، لكنها ستعاني إن ردت أموال البث، لأنها جنت أقل من ١٠ ملايين جنيه إسترليني عبر بيع التذاكر في الموسم الماضي، لكنها حصلت على ١٠٠ مليون كعائد بث.

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