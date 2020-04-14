بوجبا يكشف أكثر نجمين تأثر بهما.. وكيف بدأ مسيرته كمهاجم

كشف بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد أكثر لاعبين إثنين تأثر بهما، مشيرا إلى أنه بدأ مسيرته مع اللعبة كمهاجم وليس لاعب وسط.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد

وقال الفرنسي في برنامج إذاعي لناديه:"(أندريا) بيرلو و(بول) سكولز، هذان اللاعبان يتحكمان في المباراة، لاعبان تتطلع للتعلم منهما، تأثرت بهما كثيرا".

وواصل اللاعب البالغ عمره 27 عاما "بدأت كمهاجم ثم في مركز اللاعب رقم 10 ثم في مركز اللاعب رقم 6. أحمد الله أني لم أرجع لمركز المدافع، لأنني أحب لمس الكرة كثيرا".

وأتم "كنت مهاجما وأعود للخلف كثيرا، قال لي مدرب: حسنا، العب في مركز اللاعب رقم 10 والمس الكرة أكثر. أحببت أن ألمس الكرة أكثر، لذا جعلني ألعب في مركز اللاعب رقم 6".

لعب بوجبا مع سكولز في ولايته الأولى مع مانشستر يونايتد وجاور بيرلو لمدة 3 مواسم في يوفنتوس.

وبات بوجبا من أفضل لاعبي الوسط في العالم وأغلى نجم في تاريخ يونايتد.

استعاده الأخير من يوفنتوس في 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

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