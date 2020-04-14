بعدما انتقده أيقونة ليفربول.. بوجبا: لم أكن أعرف من هو سونيس!

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 10:48

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

قال بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد إنه لا يتابع محللي كرة القدم، مشيرا إلى عدم اهتمامه بانتقادات جرايم سونيس أيقونة ليفربول السابق، وأضاف الفرنسي بأنه لم يكن يعرف من هو الأخير.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

وصرح بوجبا في حواره مع برنامج إذاعي لناديه "لم أكن أعرف من هو (سونيس). سمعت أنه كان لاعبا كبيرا، شيء مثل هذا، لا أعرف الوجه لكن الاسم نعم".

وأضاف لاعب الوسط البالغ عمره 27 عاما "مثلما قلت لست شخصا يشاهد تحليلات كرة القدم بكثرة، أشاهد مباريات عديدة لكن لا أنتظر بعدها لمتابعة ما يقولونه. أحب التركيز على كرة القدم. حين تعرف كرة القدم، لا تحتاج أحدا ليخبرك بما جرى".

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وتابع لاعب يوفنتوس السابق "ما أسمعه حين يقول الناس: بول يفعل هذا.. بول.. بول، لا أعرف. ربما في يوم سأقابلهم وأسألهم لأنني أريد أن أعرف لماذا يقولون ذلك. اعتدت على الأمر، لا يضايقني".

وقال سونيس في وقت سابق إنه من السهل مواجهة بوجبا في الملعب واتهم الأخير بأنه لا يأخذ فترة التعافي من الإصابة على محمل الجد.

ويتعرض بوجبا لانتقادات شديدة في إنجلترا بسبب تذبذب مستواه مع مانشستر يونايتد، فالجمهور ينتظر منه الكثير بالنظر إلى أنه أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وانتقل بوجبا إلى يونايتد في 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وشارك مع الفريق في 150 مباراة وسجل 31 هدفا وأرسل 31 تمريرة حاسمة.

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