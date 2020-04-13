مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نرغب في ضم كاسونجو.. وحالة تسمح بذلك

يرغب مسؤولو النادي الإسماعيلي في التعاقد مع كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك في نهاية الموسم الجاري، وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في النادي الإسماعيلي.

كابونجو كاسونجو النادي : الزمالك الإسماعيلي

وقال المصدر إلى أن تنفيذ هذه الرغبة سيتم في حالة واحدة، وهي موافقة الزمالك على رحيله.

وتتجه الرغبة في الإسماعيلي لتدعيم خط الهجوم بناء على تقييم الجهاز الفني الذي طالب بتوفير مهاجم متميز لتدعيم الصفوف.

وأشار المصدر إلى أن الإسماعيلي لا يرغب في عقد صفقة تبادلية والتنازل عن أي من لاعبيه في الفريق، واعتماده الرئيسي في رغبته على عدم مشاركة اللاعب الكونغولي بشكل منتظم مع الزمالك.

صاحب الـ٢٥ عاما عاد إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري بعد فترة إعارة في نادي الوحدة السعودي، كما لم يتمكن من إتمام مدة إعارته للوداد المغربي، بعد فسخ تعاقده وعودته للزمالك في شهر سبتمبر الماضي.

كاسونجو انضم إلى التدريبات الجماعية للفارس الأبيض تحت قيادة باتريس كارتيرون، وشارك في الموسم الجاري في ٤ مباريات بكل المسابقات مع الزمالك كبديل بمجموع مشاركات ٣٩ دقيقة.

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