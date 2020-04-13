كلوب يتحدث عن شيء كان سيصيبه بالجنون لو انتشر كورونا في الثمانينيات.. وسبب سعادته حاليا

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن فائدة التكنولوجيا والتي ساهمت في قدرته على متابعة تدريبات فريقه يوميا في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتحدث كلوب لموقع ليفربول الرسمي قائلا: "تجمعنا يوميا شيء عظيم نعم يبدو مختلفا وكل شيء مختلف إذ أننا نقوم بالكثير من الأمور بطريقة مختلفة عندما نتدرب".

وأضاف "لم أكن أتخيل إنني سأستمتع بتلك التدريبات لكن عندما أرى اللاعبين كل شيء يختلف".

وواصل المدرب الألماني "كل اللاعبين حالتهم المعنوية جيدة وأنا أفتقدهم جميعا عند رؤيتهم فأنا أريد أن أكون معهم لأنهم مجموعة استثنائية".

وأكمل "الموقف يبدو سيئا كلما أصبح أطول، نعم أنا متقبل للوضع الحالي بنسبة 100% لكن ما أعنيه إنه عندما لا ترى أي شخص لفترة طويلة فأنت تشعر بالضيق وهذا هو الوضع الحالي".

وأضاف المدرب الألماني "نحن نبدأ المران في الساعة العاشرة ويبدأ اللاعبون في التواجد في التاسعة والنصف وإن تأخر أي شخص عن العاشرة سيتم تغريمه".

وشدد "هذا أفضل شيء في عام 2020 فلدينا إمكانيات تكنولوجية تتيح لنا التواصل فإن حدث ذات الأمر في الثمانينيات سنصاب بالجنون ليس لتوقف كرة القدم ولكن لعدم قدرتنا على التواصل الاجتماعي مثلما يحدث حاليا".

أما عن الاحتفال بعيد ميلاد أي شخص عبر المران اليوم قال كلوب مازحا: "نعم صوتنا يبدو سيئا على عكس ما كنا نقوم به حينما نحتفل بعيد ميلاد أي شخص في الملعب والآن علي أن أقوم بتحويل الصفحات لأرى وجوه كل اللاعبين سريعا وربما أفقد شخص أو اثنين".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

رفعت يوضح موقفه بشأن تجديد الزمالك لإعارته

تقرير: أرسنال يضغط على لاعبيه لتخفيض رواتبهم

لاعبو الهلال يتنازلون عن نصف راتبهم

الجنايني: أتمنى استكمال الدوري

الجنايني يكشف ما قاله لوليد سليمان بعد السوبر