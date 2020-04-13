اجتماع وزارة الرياضة مع اتحاد الكرة: مباراة افتراضية لمنتخب مصر.. وفكرة مماثلة للأندية

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، لمناقشة دعم الفرق الرياضية بمختلف درجاتها خلال الفترة الراهنة.

وبحث الاجتماع بين الثنائي عدد من السيناريوهات المتوقع حدوثها حول النشاط الرياضي بعد الانتهاء والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وعودة النشاط الرياضي، وكذلك دعم الوزارة واتحاد الكرة وعدد من الهيئات لفرق كرة القدم بألأندية الرياضية المشتركة في منافسات الاتحاد بمختلف قطاعاتها.

واستعرض الثنائي مقترحا لإقامة مباراة افتراضية لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة، وأن يخصص العائد منها لدعم صندوق (تحيا مصر)، وقطاعات الأندية بمختلف نشاطها.

ويأتي ذلك في إطار المساهمة من قبل الاثنين ضمن المجهودات المبذولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل المباراة الافتراضية بعد الانتهاء من الدراسة الوافية لها.

ووجه وزير الشباب والرياضة، بإمكانية تعميم الفكرة على مستوى الأندية الشعبية، وتوجيه العائد لدعم الفئات المتضررة من تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن وعي الجماهير المصرية التي ستكون العامل الأكبر لنجاح مثل هذه المباريات.

وشدد صبحي خلال الاجتماع، على أهمية المبادرات المجتمعية النابعة من الرياضيين ومختلف المؤسسات الرياضية بالمجتمع، والتي تعكس الحرص على التضامن والتضافر مع مجهودات الدولة في مواجهة الأزمات.

وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت حتى الآن ٢٠٦٥ حالة إصابة بفيروس كورونا بجانب ٤٤٧ حالة شفاء و١٥٩ حالة وفاة.

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